ترامپ: از بیل کلینتون درباره اپستین بپرسید

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که جفری اپستین «مشکل دموکرات‌ها» است؛ چراکه او متعلق به حزب دموکرات بوده و بار دیگر تاکید کرد که این پرونده تلاش دموکرات‌ها برای «منحرف کردن توجه‌ها از سیاست‌های ناکارآمدشان و شکست‌ها، به‌ویژه رسوایی تعطیلی دولت» است.

به گزارش تابناک، ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «از بیل کلینتون، رید هافمن و لری سامرز درباره اپستین بپرسید؛ آن‌ها همه چیز را درباره او می‌دانند. وقت‌تان را با ترامپ تلف نکنید. من باید کشور را اداره کنم.»

وی هم‌چنین افزود: «برخی جمهوری‌خواهان ضعیف تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفته‌اند چون ساده‌لوح هستند.»

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا ایمیل‌های منتشر نشده قبلی مربوط به املاک اپستین را منتشر کردند؛ ایمیل‌هایی که اشاره می‌کرد ترامپ ساعت‌ها را در محل اقامت اپستین همراه با یکی از قربانیان سپری کرده است.

کاخ سفید بعدا ادعا کرد که قربانی مورد اشاره «ویرجینیا جفری» بوده و ادعا کرد که ایمیل‌ها ثابت می‌کنند ترامپ «هیچ کار اشتباهی انجام نداده است.»