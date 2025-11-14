مطهری خواستار سند شد، فیاض به دادگاه حواله داد

به گزارش سرویس سیاسی تابناک؛ در پی اظهارات اخیر علی مطهری مبنی بر ضرورت ارائه مستندات درباره ادعای «۳۷ نامه شهید مطهری به شاه»، ابراهیم فیاض در گفتگو با خبرنگار «تابناک» گفت:«من اصلاً نمیدانم این چی بوده کجا پخش شده و چه کسی پخش کرده. یکی از دوستانم که مسئول جایی بوده، این را به من گفته بود و من فقط نقل قول کردم.»
او افزود: «الان هم که آقای علی مطهری گفتهاند نامهها باید ارائه شود یا در دادگاه مطرح گردد، من آمادهام در همان دادگاه توضیح بدهم. دیگر صحبتی درباره این موضوع در رسانهها نخواهم کرد.»
پیشتر ابراهیم فیاض، استاد مردمشناسی دانشگاه تهران در گفتگو با یک رسانه طی اظهاراتی جنجالی مدعی شد که شهید مطهری پیش از انقلاب چهرهای انقلابی نبوده و حتی در مقطعی بهعنوان «آخوند طرفدار شاه» شناخته میشده است.
او با اشاره به ۳۷ نامه منتسب به مطهری خطاب به محمدرضاشاه پهلوی با عنوان «اعلیحضرت»، گفته است: مطهری تا پیش از سفر به پاریس و دیدار با امام خمینی، گرایش انقلابی نداشت که واکنش تند علی مطهری را برانگیخت.
گفتنی است علی مطهری به خبرنگار تابناک گفت: به زودی جوابیه ای منتشر خواهد کرد.