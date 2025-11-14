میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مطهری خواستار سند شد، فیاض به دادگاه حواله داد

فیاض تأکید کرد این ادعا حاصل نقل قول یکی از دوستان بوده و خودش سندی در اختیار ندارد.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۷۰
| |
1345 بازدید

مطهری خواستار سند شد، فیاض به دادگاه حواله داد

به گزارش سرویس سیاسی تابناک؛ در پی اظهارات اخیر علی مطهری مبنی بر ضرورت ارائه مستندات درباره ادعای «۳۷ نامه شهید مطهری به شاه»، ابراهیم فیاض در گفتگو با خبرنگار «تابناک» گفت:«من اصلاً نمیدانم این چی بوده کجا پخش شده و چه کسی پخش کرده. یکی از دوستانم که مسئول جایی بوده، این را به من گفته بود و من فقط نقل قول کردم.»

او افزود: «الان هم که آقای علی مطهری گفته‌اند نامه‌ها باید ارائه شود یا در دادگاه مطرح گردد، من آماده‌ام در همان دادگاه توضیح بدهم. دیگر صحبتی درباره این موضوع در رسانه‌ها نخواهم کرد.»

پیش‌تر ابراهیم فیاض، استاد مردم‌شناسی دانشگاه تهران در گفتگو با یک رسانه طی اظهاراتی جنجالی مدعی شد که شهید مطهری پیش از انقلاب چهره‌ای انقلابی نبوده و حتی در مقطعی به‌عنوان «آخوند طرفدار شاه» شناخته می‌شده است.

او با اشاره به ۳۷ نامه منتسب به مطهری خطاب به محمدرضاشاه پهلوی با عنوان «اعلی‌حضرت»، گفته است: مطهری تا پیش از سفر به پاریس و دیدار با امام خمینی، گرایش انقلابی نداشت که واکنش تند علی مطهری را برانگیخت.

گفتنی است علی مطهری به خبرنگار تابناک گفت: به زودی جوابیه ای منتشر خواهد کرد.

 

مطهری خواستار سند شد، فیاض به دادگاه حواله داد

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ابراهیم فیاض علی مطهری شهید مطهری نامه اعلی حضرت شاه دادگاه
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مطهری آخوند طرفدار شاه بود و 37 نامه با لفظ اعلی‌حضرت نوشته!
جزئیات دادگاه رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی
نامه نمایندگان مجلس خطاب به رئیس‌جمهور
پدرم مخالف حضور روحانیت در پست‌های اجرایی بود
شیخ‌حسین و آقای مکارم مشتری پدرم بودند/هادی غفاری به مردم اهواز قول اعزام ۲ هزار کماندو داد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۰۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005cde
tabnak.ir/005cde