میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روایت یک مقام پنتاگون از توقیف نفتکش «تالارا»

یک مقام آمریکایی گفت نیروهای ایرانی امروز جمعه یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را هنگام عبور از تنگه هرمز توقیف کردند و مسیر آن را به آب‌های سرزمینی ایران تغییر دادند. این نخستین حادثه از این نوع در این گذرگاه راهبردی دریایی طی ماه‌های اخیر است.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۶۸
| |
299 بازدید


یک مقام پنتاگون: نفتکش «تالارا» توسط قایق‌های ایرانی متوقف شد / نیروهای ایرانی سوار کشتی شدند و آن را مجبور به تغییر مسیر کردند / یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی عملیات توقیف را ثبت کرده / شرکت «کلمبیا» اعلام کرد ارتباط خود را با نفتکش را از دست داده

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، یک مقام آمریکایی گفت نیروهای ایرانی امروز جمعه یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را هنگام عبور از تنگه هرمز توقیف کردند و مسیر آن را به آب‌های سرزمینی ایران تغییر دادند. این نخستین حادثه از این نوع در این گذرگاه راهبردی دریایی طی ماه‌های اخیر است.
 
 به گفته یک مقام در وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، نفتکش «تالارا» بندر عجمان امارات را به مقصد سنگاپور ترک کرده بود که قایق‌های ایرانی آن را متوقف کردند. این مقام—که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد—گفت نیروهای ایرانی سوار کشتی شدند و آن را مجبور به تغییر مسیر کردند
 
هم‌زمان، یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از نوع «MQ-4C تریتون» چندین ساعت بر فراز منطقه پرواز می‌کرد و طبق داده‌های ردیابی کشتی‌ها، عملیات توقیف را ثبت کرده است.
 
از سوی دیگر، شرکت امنیت دریایی خصوصی «امبری» اعلام کرد این عملیات شامل نزدیک شدن سه قایق کوچک به نفتکش پیش از کنترل آن بوده است.
 
قطع ارتباط با کشتی
 
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) وقوع این حادثه را تأیید کرد و گفت «اقدام یک دولت» احتمالا دلیل وادار کردن کشتی به ورود به آب‌های ایران بوده است.
 
در بیانیه‌ای بعدی، شرکت «کلمبیا» مسئول مدیریت کشتی‌ها در قبرس اعلام کرد که ارتباط خود را با نفتکش حامل نفت کوره با میزان گوگرد بالا از دست داده است. این شرکت افزود مقامات ذی‌ربط برای بازگرداندن ارتباط در حال اقدام هستند و تأکید کرد که امنیت خدمه «اولویت نخست» است.
 
ایران به‌طور رسمی توقیف این کشتی را تأیید نکرده، اما این عملیات پس از هشدارهای مکرر ایران درباره احتمال پاسخ‌گویی به رویارویی نظامی با اسرائیل در ژوئن گذشته انجام می‌شود؛ رویارویی‌ای که ۱۲ روز ادامه یافت و به گفته منابع آمریکایی با مشارکت آمریکا در حمله به برخی سایت‌های هسته‌ای ایران همراه بود.
 
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
توقیف نفتکش کشتی تالارا نفتکش تالارا تالارا سپاه پاسداران ایران
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cdc
tabnak.ir/005cdc