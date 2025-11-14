روایت یک مقام پنتاگون از توقیف نفتکش «تالارا»

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، یک مقام آمریکایی گفت نیروهای ایرانی امروز جمعه یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را هنگام عبور از تنگه هرمز توقیف کردند و مسیر آن را به آبهای سرزمینی ایران تغییر دادند. این نخستین حادثه از این نوع در این گذرگاه راهبردی دریایی طی ماههای اخیر است.
به گفته یک مقام در وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، نفتکش «تالارا» بندر عجمان امارات را به مقصد سنگاپور ترک کرده بود که قایقهای ایرانی آن را متوقف کردند. این مقام—که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد—گفت نیروهای ایرانی سوار کشتی شدند و آن را مجبور به تغییر مسیر کردند
همزمان، یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از نوع «MQ-4C تریتون» چندین ساعت بر فراز منطقه پرواز میکرد و طبق دادههای ردیابی کشتیها، عملیات توقیف را ثبت کرده است.
از سوی دیگر، شرکت امنیت دریایی خصوصی «امبری» اعلام کرد این عملیات شامل نزدیک شدن سه قایق کوچک به نفتکش پیش از کنترل آن بوده است.
قطع ارتباط با کشتی
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) وقوع این حادثه را تأیید کرد و گفت «اقدام یک دولت» احتمالا دلیل وادار کردن کشتی به ورود به آبهای ایران بوده است.
در بیانیهای بعدی، شرکت «کلمبیا» مسئول مدیریت کشتیها در قبرس اعلام کرد که ارتباط خود را با نفتکش حامل نفت کوره با میزان گوگرد بالا از دست داده است. این شرکت افزود مقامات ذیربط برای بازگرداندن ارتباط در حال اقدام هستند و تأکید کرد که امنیت خدمه «اولویت نخست» است.
ایران بهطور رسمی توقیف این کشتی را تأیید نکرده، اما این عملیات پس از هشدارهای مکرر ایران درباره احتمال پاسخگویی به رویارویی نظامی با اسرائیل در ژوئن گذشته انجام میشود؛ رویاروییای که ۱۲ روز ادامه یافت و به گفته منابع آمریکایی با مشارکت آمریکا در حمله به برخی سایتهای هستهای ایران همراه بود.