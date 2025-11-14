نقره فاطمه حسینی در برابر قهرمان موی تای جهان

در راند سوم حسینی با نتیجه مجموع ۳۰ بر ۲۷ مغلوب شد و به مدال نقره دست یافت تا پرونده تیم ملی موی تای بانوان با کسب۳ مدال نقره بسته شود.

فاطمه حسینی، نماینده تیم ملی موی تای بانوان کشورمان، در فینال برابر موی‌تای‌کار باتجربه و صاحب‌ عنوان ترکیه ای قرار گرفت و پس از رقابتی سخت، مدال نقره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، فینال رقابت‌های موی‌تای در چارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز( جمعه ۲۳ آبان ماه) در فضای باز به نام( اسپورت بلوار پرومنادا) در حال پیگیری است.

در دیدار نهایی وزن ۶۵–۶۰ کیلوگرم، فاطمه حسینی مقابل «تاگیلدیز» قهرمان موی تای جهان از ترکیه قرار گرفت. و در تهایت راند اول این دیدار ۱۰ بر ۹ به سود حریف حسینی تمام شد.

در راند دوم نیز حسینی با وجود تلاش فراوان، برابر تجربه بالای رقیب ترک با نتیجه مشابه کار را واگذار کرد.

در راند سوم نیز در نهایت حسینی با نتیجه مجموع ۳۰ بر ۲۷ مغلوب شد و به مدال نقره دست یافت تا پرونده تیم ملی موی تای بانوان با کسب۳ مدال نقره بسته شود.

ضمن اینکه، شامگاه امروز مجید هاشم بیگی آخرین نماینده موی تای کشورمان در مبارزه پایانی وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم برای کسب مدال طلا برابر موی تای کار عراقی قرار خواهد گرفت.