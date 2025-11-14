مردی که در پارک بادبادک می‌فروخت، برای رسیدن به پول بادآورده خودش را جراح زیبایی جا زد و با افتتاح ۲ کلینیک در غرب و شمال تهران طبابتش را شروع کرد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، اسرار این پزشک قلابی با شکایت چند نفر از مشتریانش برملا شد. شاکیان افرادی بودند که برای انجام عمل غبغب، لیفت صورت و شقیقه، بوتاکس و تزریق ژل به ۲ کلینیک در شمال و غرب تهران مراجعه کرده، اما به‌شدت آسیب دیده بودند. یکی از شاکیان که زنی ۴۰ ساله بود، گفت: در اینستاگرام با پیج پزشکی به نام فرنام آشنا شدم. او مدعی بود که جراح زیبایی است و با دیدن تبلیغاتش وسوسه شدم که برای انجام جراحی غبغب به کلینیک وی بروم.

او ادامه داد: بعد از جراحی در کلینیک زیبایی دکتر فرنام، دچار کبودی‌های فراوان در ناحیه گردن شدم که پزشک مدعی بود طبیعی است و به‌زودی خوب خواهم شد؛ اما رفته‌رفته بدتر شدم و تصمیم به شکایت گرفتم.

زنگ مخفی

با مطرح‌شدن این شکایت‌ها تحقیقات زیرنظر قاضی مهدی صانعی، بازپرس شعبه دوم دادسرای جرائم پزشکی آغاز شد. بررسی‌ها حکایت از آن داشت که مدیر این ۲ کلینیک که خودش را دکتر فرنام معرفی می‌کرده، نه‌تنها پزشک نیست بلکه تا دیپلم بیشتر درس نخوانده است. او با اجاره واحدهای تجاری در غرب و شمال تهران، اقدام به راه‌اندازی کلینیک زیبایی غیرمجاز کرده بود و برخی از مراجعه‌کنندگان که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، دچار آسیب‌های جسمی و عوارض جدی شده‌ بودند. در این شرایط دستور بازداشت دکتر قلابی صادر شد؛ اما مأموران پس از حضور در محل متوجه شدند که او فرار کرده است. در ادامه معلوم شد که نگهبان کلینیک زنگ مخفی داشته و از طریق این زنگ پزشک قلابی را در جریان حضور مأموران در کلینیک قرار داده است. به‌این‌ترتیب جست‌وجوها ادامه یافت و معلوم شد که پشت کمددیواری کلینیک یک در مخفی وجود دارد و دکتر قلابی از آن طریق توانسته فرار کند. بااین‌حال مخفیگاه او شناسایی و وی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

عشق جراحی

متهم ۳۶ ساله است و می‌گوید از کودکی اعتمادبه‌نفس بالایی داشته و در زمینه جراحی مطالعات زیادی انجام داده و به همین دلیل توانسته طعمه‌هایش را فریب دهد.

فکر نمی‌کردی با این کارت با جان افراد بازی می‌کنی؟

من اطلاعات زیادی در علم پزشکی و جراحی داشتم. من از زمانی که کلینیک‌ها را افتتاح کردم، بیش از ۵۰ عمل زیبایی انجام دادم. همه به من می‌گفتند پنجه‌طلا. مشتریانم رضایت کامل داشتند، جز تعداد معدودی که خب باید بگویم اشتباه در هر کاری پیش می‌آید. حتی دکترهای حرفه‌ای و ماهر هم ممکن است گاهی دچار اشتباه شوند.

چه نوع جراحی‌هایی انجام می‌دادی؟

از جراحی غبغب گرفته تا لیفت شقیقه و پیشانی، از تزریق بوتاکس و ژل لب گرفته تا جراحی زیبایی پلک و روتین‌های پوستی مانند تزریق‌های آب‌رسان پوست. همه اینها را با بی‌حسی انجام می‌دادم و از بیهوشی استفاده نمی‌کردم.

فکر راه‌اندازی کلینیک چطور به ذهنت رسید؟

یک روز که در پارک در حال فروش بادبادک بودم، مردی نزد من آمد تا برای فرزندش بادبادک بخرد. سر صحبت را با هم باز کردیم. او گفت که به‌تازگی واحدی اجاره کرده و کار روتین پوستی و زیبایی انجام می‌دهد. می‌گفت تزریق بوتاکس هم انجام می‌دهد و درآمد بالایی دارد. ابتدا تصور کردم دکتر است؛ اما وقتی از مدرکش پرسیدم، گفت تا فوق‌دیپلم بیشتر درس نخوانده است. همان لحظه ایده چنین کاری به ذهنم خطور کرد. فکر کردم می‌توانم وارد کار زیبایی شوم؛ چون هم عشق جراحی زیبایی داشتم هم استعدادش را!

اما تو تا دیپلم بیشتر درس نخوانده‌ای.

قبول دارم که فقط دیپلم دارم، ولی چندتا فیلم آموزشی دیدم و چند کتاب و مقاله هم در زمینه جراحی خواندم. فکر کردم همین کافی است.