پیش ‌بینی قیمت دلار و طلا شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از صدای بورس؛ قیمت دلار در هفته سوم آبان با روندی با ثبات در کانال ۱۰۷ هزار تومانی بازگشایی شد اما در میانه هفته با جهشی چشمگیر به کانال ۱۰۹ و سپس ۱۱۲ هزار تومانی صعود کرد. اسکناس آمریکایی پس از ۲۰ روز تثبیت قیمت، تنها در دو روز بیش از پنج‌ هزار تومان جهش کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد سریع قیمت دلار در چند روز، نشان‌دهنده افزایش فشار تقاضا و کاهش محسوس در عرضه ارز است. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از خروج بازار از فاز انتظار و ورود به موج تازه نوسان باشد.

گفتنی است قیمت طلا و سکه در هفته سوم آبان از رکود عمیق به فاز صعودی تند تغییر مسیر داد. بازاری که بیش از سه هفته در سکون و ثبات نسبی قرار داشت، ناگهان با ترکیب بی‌سابقه‌ای از جهش دلار، بازگشت صعودی اونس جهانی و رشد انتظارات تورمی داخلی وارد چرخه‌ای قدرتمند از افزایش قیمت شد؛ چرخه‌ای که نشانه‌های آن از روز سه‌شنبه ۲۰ آبان نمایان شد.

پیش ‌بینی قیمت دلار

کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط فعلی معتقدند اگر بانک مرکزی عرضه را تقویت کند و سیگنال نامساعد سیاسی روانه بازارها نشود، قیمت دلار ممکن است در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۴ هزار تومان نوسان کند. در صورت افزایش تقاضا یا کاهش عرضه بیشتر، امکان حرکت قیمت دلار به سمت ۱۱۴ تا ۱۱۵ هزار تومان وجود دارد. در صورتی که سیاست‌گذار موفق به مهار تقاضا شود یا خبر مثبتی منتشر شود، دلار ممکن است تا حدود ۱۱۱ هزار تومان کاهش یابد.

پیش بینی قیمت طلا و سکه

کارشناسان اقتصادی معتقدند مسیر هفته پایانی آبان بیش از هر چیزی به رفتار دلار بستگی دارد. آنها می‌گویند اگر دلار بین ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان باقی بماند بازار طلا نوسانی با صعود آرام خواهد داشت. در این صورت طلای ۱۸ عیار در منطقه ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه امامی در کانال ۱۱۶ میلیون تا ۱۱۹ میلیون تومانی نوسان خواهد داشت. آنها معتقدند اگر بانک مرکزی از طریق عرضه در بازار نقدی شدت عمل بیشتری نشان دهد طلای ۱۸ عیار تا ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه امامی حوالی ۱۱۵ میلیون تومان نوسان خواهد داشت.

به نظر می‌رسد بازار طلا و سکه در هفته سوم آبان وارد فاز جدیدی شد؛ فازی که بر پایه سه عامل شکست مقاومت دلار و ورود به کانال‌های بالاتر، صعود اونس جهانی به‌دلیل بحران بدهی و سیاست‌های انبساطی آمریکا و تقاضای احتیاطی و سرمایه‌گذاری در بازار داخلی شکل گرفته است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند، مسیر دلار در هفته آینده تا اندازه زیادی به میزان عرضه ارز، سیاست‌گذاری فعال و وضعیت تحولات داخلی و خارجی بستگی دارد. اما در چشم‌انداز میان‌مدت، تمام نشانه‌ها از تداوم روند صعودی حکایت دارند.

نقره ۲۰۰۰ تومان گران شد

قیمت اونس جهانی نقره در لحظه نگارش این گزارش با ۵۹ سنت افزایش، با رقم ۵۳ دلار و ۱۲ سنت به ثبت رسید. گرم نقره ۹۹۹ در بازار داخل با دو هزار و ۳۰ تومان افزایش، روی رقم ۲۱۹ هزار و ۳۴۰ تومان قرار گرفت.

قیمت سکه‌های سنگین دو میلیون تومان صعود کرد

قیمت سکه روز پنجشنبه در تمامی قطعات افزایش قابل توجهی داشت. سکه امامی با دو میلیون تومان افزایش، با رقم ۱۱۹ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان معامله شد. قیمت سکه بهار آزادی با افزایش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۱۱۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان قرار گرفت.

قیمت نیم سکه با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع سکه با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش، به ترتیب با رقم‌های ۶۲ میلیون تومان و ۳۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان ثبت شدند. قیمت سکه گرمی نیز با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی، با رقم ۱۷ میلیون تومان ثبت شد.

مثقال طلا ۵۰ میلیونی شد

بازار طلا در آخرین روز معاملاتی هفته در روند افزایشی قرار گرفت. قیمت اونس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش با رشد ۱۲ دلاری با رقم ۴۱۸۰ دلاری در حال معامله است.

قیمت هر مثقال طلا با ۶۷۰ هزار تومان افزایش، روی رقم ‍۵۰ میلیون و ۵۵ هزار تومان قرار گرفت. هر گرم طلای ۱۸ عیار، با ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش، با رقم ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان به فروش رسید. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم ۱۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان به ثبت رسید.