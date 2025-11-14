میلی صفحه خبر لوگو بالا
دختر موی‌تای ایران نقره‌ای شد

زهرا اکبری، ملی‌پوش وزن ۶۰- کیلوگرم تیم موی‌تای ایران، با وجود آسیب‌دیدگی در دیدار فینال بازی‌های کشورهای اسلامی، به مدال نقره دست یافت و شمار مدال‌های نقره کاروان ایران را به عدد ۱۰ رساند.
دختر موی‌تای ایران نقره‌ای شد/ نایب‌قهرمانی زهرا اکبری با وجود آسیب‌دیدگی

به گزارش تابناک به نقل از خبروروزشی، رقابت‌های نهایی موی‌تای در چارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی عصر جمعه ۲۳ آبان‌ماه در فضای باز مجموعه ورزشی پرومنادا اسپورت بلوار برگزار شد. در فینال وزن ۶۰- کیلوگرم، زهرا اکبری نماینده شایسته کشورمان برابر یکی از باتجربه‌ترین مبارزان ترکیه قرار گرفت.

اکبری که با مصدومیت وارد مبارزه شده بود، در راند نخست تلاش کرد ابتکار عمل را در دست بگیرد، اما این حریف ترک بود که با امتیاز ۱۰ بر ۹ برنده شد. با وجود درد، ملی‌پوش ایران در راند دوم عملکردی تهاجمی و جسورانه داشت و موفق شد نتیجه را به سود خود تغییر دهد.

در راند پایانی، هر دو ورزشکار رقابتی نزدیک و پایاپای ارائه دادند، اما تجربه بالای حریف موجب شد در پایان با نتیجه مجموع ۲۹ بر ۲۸، برد به نام نماینده ترکیه ثبت شود. زهرا اکبری در نهایت با شایستگی به مدال نقره و جایگاه نایب‌قهرمانی رسید.

این مدال نقره، دهمین مدال نقره کاروان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی است. کاروان کشورمان تاکنون ۱۰ مدال طلا، ۱۰ نقره و ۱۷ برنز کسب کرده است.

