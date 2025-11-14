به گزارش تابناک، روزنامه خراسان نوشت؛ کمتر از ۲۱۰ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است؛ جایی که تیم ملی ایران یکی از ۴۸ تیم حاضر در این رقابتها خواهد بود. در حالیکه قرعهکشی مسابقات قرار است چهاردهم آذرماه برگزار شود، امیر قلعهنویی و کادر فنی تیم ملی در حال بررسی عملکرد بازیکنانی هستند که قرار است پیراهن ایران را در جام بر تن کنند. طی دو سال و نیم گذشته، سرمربی تیم ملی تلاش کرده است با دعوت از چهرههای مختلف، به ترکیب ایدهآل خود برسد؛ اما اکنون به نظر میرسد دوره آزمون و خطا به پایان رسیده است. در این میان، نام چند بازیکن مطرح هم به چشم میخورد که یا به دلایل انضباطی، یا به سبب افت فنی و مصدومیت، شانس حضور در جام جهانی را از دست دادهاند.
مهدی ترابی پایان تلخ برای تکنیکی محبوب
مهدی ترابی، یکی از خوشفکرترین و تکنیکیترین بازیکنان فوتبال ایران، مدتی است که از جمع ملیپوشان دور مانده است. ترابی که در روزهای اوجش میتوانست با یک حرکت سرنوشت بازی را تغییر دهد، پس از انتقاد از شیوه دعوت بازیکنان توسط امیر قلعهنویی، دیگر مورد توجه کادر فنی قرار نگرفت. او حتی در یکی از اردوهای تیم ملی که به آن دعوت شده بود، حضور نیافت و همین موضوع باعث شد از چشم سرمربی بیفتد و دیگر فرصتی برای بازگشت به ترکیب تیم ملی نداشته باشد.
احمد نوراللهی هافبک خلاق، اما مغضوب
احمد نوراللهی، لژیونر باتجربه فوتبال ایران و از معدود بازیکنان خوب تیم ملی در جام جهانی گذشته، تقریباً دیگر شانسی برای حضور در آمریکا ندارد. در حالیکه نقطه ضعف فعلی تیم ملی کمبود هافبک خلاق و بازیساز است، نوراللهی میتوانست گزینهای ایدهآل باشد، اما پس از قهر و ترک اردوی تیم ملی به دلیل خط خوردن نامش از فهرست یکی از بازیها، از جمع ملیپوشان کنار گذاشته شد. اگرچه کادر فنی اعلام کرده در صورت عذرخواهی رسمی او امکان بازگشت وجود دارد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و زمان نیز در حال از دست رفتن است.
صادق محرمی قربانی مصدومیت
مدافع راست سابق دینامو زاگرب، یکی از بازیکنانی بود که میتوانست سالها این پست را در تیم ملی بیمه کند، اما مصدومیتهای پیدرپی روند پیشرفت او را متوقف کرد. هرچند اکنون مصدوم نیست، اما عملکردش در تراکتور نتوانسته نظر کادر فنی را جلب کند. محرمی که در جام جهانی ۲۰۲۲ حضور داشت، به احتمال زیاد از فهرست نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خط خواهد خورد .
علی کریمی هافبک بیتیم
کریمی که در جام جهانی گذشته در هر سه بازی فیکس بود، حالا بدون تیم مانده و از کایسریاسپور کنار گذاشته شده است. افت محسوس عملکرد او در سال گذشته باعث شده جایگاهش در تیم ملی از بین برود. هرچند آن چنان درخششی هم در تیم هایش نداشت اما هر چه بود کیروش خیلی به او اعتقاد داشت. کریمی الان به دنبال پیوستن به استقلال است که با توجه به بسته بودن پنجره استقلال بعید به نظر میرسد.
اللهیار صیادمنش استعداد ازدسترفته
جوان دهههشتادی فوتبال ایران که زمانی امید آینده تیم ملی بود، با انتخابهای اشتباه، تیم عوض کردن زیاد و البته مصدومیتهای پیاپی از مسیر پیشرفت دور ماند. اللهیار که هنوز تنها ۲۴ سال دارد، به اردوی جدید تیم ملی دعوت نشده و جای خود را به بازیکنان تازهنفستری مانند محمد عمری و هادی حبیبینژاد داده است.
رامین رضاییان پایان مرد پرحاشیه
رامین رضاییان هم دیگر آن مدافع مطمئن سالهای گذشته نیست. هرچند از نظر هجومی هنوز توانایی بالایی دارد، اما حواشی متعدد و نیمکتنشینیهای اخیرش باعث شده کادر فنی از دعوت دوباره او صرفنظر کند. جالب اینجاست رضاییان که معمولاً پس از خط خوردن با انتشار استوریهایی از آمادگی بدنی خود خبر میدهد، این بار هم به نظر نمیرسد در برنامههای امیر قلعهنویی جایی داشته باشد.
حسین حسینی در سایه بیرانوند
دروازهبان نیمکتنشین تیم ملی که حالا در سپاهان هم جای خود را به اخباری داده، با وجود دعوت به اردو، بعید است در جام جهانی بازی کند. در قطر هم اگر بیرانوند مصدوم نمیشد، حسینی حتی یک دقیقه هم بازی نمیکرد. حالا با افت جایگاه باشگاهیاش، احتمال حضورش در ترکیب نهایی بسیار پایین است.
شهریار مغانلو مهاجمی که گل نمیزند
شهریار مغانلو، مهاجم اتحاد کلبا امارات، در ۷ بازی اخیر خود تنها یک گل به ثمر رسانده است. افت محسوس او در هفتههای گذشته باعث شد از فهرست جدید تیم ملی کنار گذاشته شود. با توجه به رقابت شدید در خط حمله و درخشش مهاجمان جوانی مثل حسینزاده و طاهری، احتمال بازگشت مغانلو بسیار اندک است.
مرتضی پورعلیگنجی ذخیره ابرقویی
مدافع باتجربهای که از جام ملتهای ۲۰۱۵ استرالیا تاکنون یکی از چهرههای ثابت خط دفاع ایران بوده، در سالهای اخیر با مصدومیتهای پیاپی مواجه شده است. هرچند تجربه و توانایی رهبری بالایی دارد، اما تردیدهایی درباره آمادگی بدنی او وجود دارد. اگر نتواند در ماههای آینده به فرم مطلوب بازگردد، احتمالاً برای نخستینبار از حضور در یک تورنمنت بزرگ ملی باز خواهد ماند.