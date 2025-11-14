میلی صفحه خبر لوگو بالا
انتقاد وزیر مسکن روحانی از وزیر نیروی پزشکیان

عباس آخوندی راه حل هایی مثل انتقال آب به پایخت و ایجاد ظرفیت دو میلیار متر مکعبی آب شیرین کن را غلط دانست و گفت: بحران آب نتیجه عدم درک‌شرایط و محدویت‌های اقلیمی پهنه‌ی سرزمینی ایران توسط سیاست‌مداران جمهوری اسلامی در نیم‌قرن گذشته است.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۴۴
| |
777 بازدید

انتقاد وزیر مسکن روحانی از وزیر نیروی پزشکیان/ بحران آب نتیجه عدم درک شرایط اقلیمی ایران است

به گزارش تابناک، عباس آخوندی وزیر اسبق راه در کانال تلگرامی خود نوشت: 

 آقای رییس جمهور

شما برای حل بحران آب در پی انتقال پایتخت هستید و وزیر نیروی شما در پی ایجاد ظرفیت دومیلیارد مترمکعب آب‌شیرین کن و انتقال به مرکز. نهایتا مردم کدام را باور کنند؟

اجمالا هر دو راه حل غلط و آن هم به دلیل نتوانستن فهم مساله است که چرا اساسا بحران آب داریم؟ مگر با انتقال پایتخت حدود ۱۴ میلیون نفر جمعیت ساکن حوزه‌ی تهران بزرگ دود هوا می‌شوند؟

آیا وزیر شما هیچ فکر کرده هزینه، زمان، و در نهایت پایداری این راه‌حل خیالی که می‌دهد برای ملت چه میزان است؟ ونهایتا با پیامدهای اقلیمی آن و درافتادن با محیط زیست چه می‌شود؟

او فکرمی‌کند با قدرت موتور می‌تواند بر طبیعت چیزه شود. زهی خیال باطل. بحران آب نتیجه عدم درک‌شرایط و محدویت‌های اقلیمی پهنه‌ی سرزمینی ایران توسط سیاست‌مداران جمهوری اسلامی در نیم‌قرن گذشته است. طرح‌های انتقال آب از حوزه‌های آب خیز مختلف و از دریا به حاشیه‌های کویر و نقاط مرکزی در نهایت منجر به بحران‌های بزرگ‌تر در سراسر ایران خواهند شد.

هر چند به قول حاج‌میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه قاجار اگر برای ملت آب نشود، برای عده‌ای نان خواهد شد. این راه‌حل‌ها نشان از آن دارد که هم‌چنان هیچ اراده‌ای حتی جهت فهم صورت مساله نیز وجود ندارد. توصیه من به شما این است که دست‌کم صورت مساله را بفهمید و بعد به فکر چاره بیفتید.

 
عباس آخوندی عباس علی آبادی وزیر نیرو مسعود پزشکیان چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی ایران کم آبی - خشکسالی
