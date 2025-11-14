محورهای شمالی منتهی به تهران قفل شد

مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب برخی جاده‌های شمالی منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش تابناک، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی-ترافیکی محورهای شمالی تا ساعت ۱۶:۰۹ دقیقه امروز جمعه ۲۳ آبان را به شرح زیر اعلام کرد:

- تردد از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.

- ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و آدران تا بیلقان

- ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت محور هراز محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان، شاهان‌دشت، گزنک و رینه

- ترافیک سنگین در محور مسیر شمال به جنوب فیروزکوه محدوده دماوند

- ترافیک سنگین در آزادراه رشت-قزوین محدوده سراوان و حدفاصل دولت‌آباد تا رودبار

- ترافیک سنگین در آزادراه پردیس-تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲

- ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن-تهران محدوده جاجرود

- تردد روان در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران-شمال و محور فیروزکوه، آزادراه قزوین-رشت، محور قدیم تهران-بومهن و آزادراه تهران-پردیس

- ضمنا محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.





