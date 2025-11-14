قیمت دلار تا پایان سال چقدر بالا می رود؟

بازار ارز در آخرین روز هفته صحنه جدال میان نیروهای صعودی و جریان‌های مداخله‌ای بود، دلار آزاد بار دیگر در کانال ۱۱۳ هزار تومان معامله شد و دلار هرات که این روزها شاخص مهم‌تری برای سنجش جهت حرکت بازار محسوب می‌شود، در بازه ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار تومان نوسان داشت.

به گزارش تابناک به نقل از صدای بورس؛ بازار ارز آخرین روز هفته را در فضای پرتنش و نزدیک به سقف مقاومت به پایان رساند و دلار آزاد بار دیگر در کانال ۱۱۳ هزار تومان تثبیت شد؛ وضعیتی که انتظارات تورمی را فعال کرده و معامله‌گران را در حالت آماده‌باش قرار داده است.

رفتار معامله‌گران در هرات کمی متمایل به فروش بود و همین موضوع نشان می‌دهد فشار عرضه در آن سوی مرزها افزایش یافته است. درهم امارات نیز با قرار گرفتن در محدوده ۳۱ هزار تومان همچنان سیگنال افزایشی سبک به بازار تهران ارسال می‌کند و این هم‌زمانی دامنه نوسان داخلی را حساس‌تر کرده است.

روند صعودی دلار از سه‌شنبه

جریان افزایشی بازار ارز از روز سه‌شنبه آغاز شد، روزی که دلار پس از سه هفته سکون در محدوده ۱۰۷ هزار تومان ناگهان از حالت خنثی خارج شد و ظرف چند روز خود را به سقف ۱۱۳ هزار تومان رساند. معامله‌گران تکنیکال اعتقاد دارند لمس این سقف همان نقطه‌ای است که رد پای بازارسازی و تزریق کنترل‌شده عرضه روشن‌تر دیده شد. مقاومت ۱۱۳ هزار تومان به دیوار مهمی تبدیل شده، دیواری که واکنش معامله‌گران را تشدید کرده و رفتار قیمت را پرتنش‌تر از روزهای گذشته ساخته است.

در چنین فضایی انتظارات تورمی دوباره فعال شده، خریداران خرد و معامله‌گران میان‌مدت نیز در حال تقویت خریدهای احتیاطی هستند و همین موضوع شدت حرکت قیمت را افزایش داده است. ساختار حرکتی بازار در این چند روز نشان می‌دهد تقاضا نسبت به عرضه دست بالا را دارد و جریان اصلی بازار در اختیار کسانی است که از بازگشت دلار به کانال‌های پایین‌تر ناامید شده‌اند.

بازگشایی پرشتاب و نوسان درون کانالی، دلار دوباره به ۱۱۳ هزار تومان برگشت

دلار آزاد امروز معاملات را با نرخ ۱۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان آغاز کرد و خیلی زود تحت تأثیر یک موج سبک تقاضا وارد محدوده ۱۱۳ هزار تومان شد. بازار در پایان روز با نرخ ۱۱۳ هزار و ۴۱۰ تومان بسته شد تا رشد حدود ۳۵۰ تومان در آخرین روز کاری هفته ثبت شود. هم‌زمان نرخ بسته‌شده دیروز یعنی ۱۱۳ هزار و ۶۰ تومان امروز تا ۱۱۳ هزار و ۷۸۰ تومان هم بالا رفت و این مسئله نشان‌دهنده آن است که موتور افزایش قیمت هنوز خاموش نشده است.

این رفتار قیمتی که در فاصله‌ای بسیار کوتاه رخ داده نشانه‌ای از بی‌ثباتی ساختاری و نوسان‌های تیز در بازار ارز است، شکاف قیمت میان بازار تهران و هرات، تحرکات زودهنگام در معاملات فردایی و بالا رفتن نرخ درهم امارات همگی سیگنال‌هایی هستند که نشان می‌دهند بازار در وضعیت حساس‌تری نسبت به هفته گذشته قرار گرفته است.

ترکیب پیچیده‌ای از محرک‌های اقتصادی و سیاسی

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند جهش اخیر نتیجه ترکیب چند عامل داخلی و خارجی است؛ کاهش عرضه ارز در بازار غیررسمی، افت سرعت بازگشت ارز صادراتی، افزایش تقاضای احتیاطی و نگرانی‌های سیاسی و تورمی مهم‌ترین محرک‌های اخیر بوده‌اند. در کنار این عوامل، تحولات بازارهای جهانی، نوسان نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ و همچنین وضعیت قیمت بنزین نیز به محیط نااطمینانی دامن زده و انتظارات معامله‌گران را بی‌نظم‌تر کرده است.

در داخل کشور نیز برخی سیاست‌های اقتصادی به فشار تقاضا شدت بخشیده، از جمله بحث‌های اخیر درباره سیاست‌های بنزینی و کاهش جذابیت بازار سهام که باعث شده بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند دلار و طلا حرکت کند. همین مهاجرت سرمایه به سمت دارایی‌های امن، نوسان دلار را سریع‌تر و عمیق‌تر کرده است.

بازاردلار در انتظار سیگنال تازه

بازار ارز اکنون در وضعیتی قرار دارد که هر خبر اقتصادی یا سیاسی می‌تواند جهت حرکتی آن را تغییر دهد، معامله‌گران بزرگ و متوسط با حساسیت بسیار بیشتری نسبت به روزهای گذشته به داده‌ها نگاه می‌کنند و فضای عمومی بازار با ترکیبی از احتیاط و ریسک‌گریزی همراه شده است. اگر عرضه همچنان محدود بماند و فشار تقاضا ادامه پیدا کند، احتمال حرکت دوباره دلار به بالای ۱۱۳ هزار تومان کم نیست. اما در سناریوی مقابل، افزایش تزریق ارز یا انتشار یک خبر سیاسی اثرگذار می‌تواند بازار را دوباره در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار تومان آرام کند.

در هر حال یک نکته روشن است، بازار ارز در شرایط شکننده قرار دارد و تغییرات آن به سرعت می‌تواند بر بازار طلا، سکه، قیمت کالاهای وارداتی و حتی رفتار مصرف‌کنندگان در روزهای آینده اثر بگذارد، روندی که در صورت تشدید می‌تواند سایر بازارهای مالی را نیز تحت فشار قرار دهد.

بازگشت دلار به مرز ۱۱۳ هزار

قیمت دلار آزاد معاملات امروز را با گپ منفی ۱۴۰ تومانی در نرخ ۱۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان بازگشایی کرد و در مسیر صعودی وارد کانال ۱۱۳ هزار تومان شد و تا نرخ ۱۱۳ هزار و ۷۸۰ تومان بالا رفت و سپس با کاهش تا نرخ ۱۱۳ هزار و ۲۸۰ تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ ۱۱۳ هزار و ۴۱۰ تومان معاملات را به پایان برد.

به گفته تحلیلگران ارزی، رفتار امروز بازار ــ ابتدا اصلاح منفی، سپس جهش تا مقاومت و بعد تثبیت میانی ــ تصویری از بازاری می‌دهد که هنوز تحت تأثیر انتظارات کوتاه‌مدت است و محرک قدرتمندی برای شکست محدوده‌های کلیدی ندارد. آنها می‌گویند اگر دلار بتواند بالای محدوده ۱۱۳ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان تثبیت شود، احتمال حمله دوباره به مقاومت ۱۱۳ هزار و ۸۰۰ و سپس ۱۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان وجود خواهد داشت؛ مقاومتی که طی روزهای اخیر «سقف کوتاه‌مدت» بازار توصیف شده است.

در مقابل، معامله‌گران از دو سطح حمایتی مهم صحبت می‌کنند: نخست محدوده ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان که امروز نیز نقش خود را به‌عنوان حمایت اولیه ایفا کرد و در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت قوی‌تر در کانال ۱۱۲ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان قرار دارد. تحلیلگران معتقدند شکست این محدوده، می‌تواند بازار را موقتاً وارد فاز اصلاح عمیق‌تر کند.

در مجموع، تصویر امروز دلار از میانه یک مثلث نوسانی حکایت دارد: بازاری که نه توان شکست سریع مقاومت دارد و نه در شرایط فعلی آمادگی ریزش سنگین. به باور کارشناسان، «جهت حرکت روزهای آینده وابسته به اخبار سیاسی و مداخلات محدود در بازارسازی» خواهد بود؛ اما در کوتاه‌مدت، محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۴ هزار تومان همان جایی است که نبرد خریداران و فروشندگان ادامه خواهد داشت.

نوسان دلار هرات در کریدور ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار؛ «چرخش روند» و تقابل دو سطح حیاتیقیمت دلار هرات معاملات امروز را با گپ مثبت ۴۵۰ تومانی نسبت به آخرین نرخ معاملات فردایی در نرخ ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز کرد و در ابتدا با کاهش تا سطح ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش یافت و سپس بین این نرخ و کف کانال ۱۱۲ هزار تومان در نوسان بود. دلار هرات در میانه روز با افزایش تا نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ ۱۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان بسته شد.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند نوسانات امروز هرات، سیگنال روشنی از ورود بازار به فاز چرخش روند است؛ جایی که نه خریداران توان شکستن سقف‌های روزانه را دارند و نه فروشندگان قادرند حمایت‌های کلیدی را از دست بگیرند. آنها می‌گویند ریزش اولیه تا ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ در ساعات ابتدایی، الگوی اصلاحی طبیعی پس از گپ مثبت بوده و بازگشت بعدی تا ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ نشانه‌ای از تلاش بازار برای ساخت کف‌های بالاتر است.

به گفته این گروه، حمایت اصلی دلار هرات در کوتاه‌مدت ۱۱۱ هزار و ۷۰۰ تا ۱۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان است؛ محدوده‌ای که امروز چند بار مورد دفاع قرار گرفت و شکست آن می‌تواند قیمت را به ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱۰ هزار و ۹۵۰ تومان هدایت کند.

در سمت مقابل، مقاومت نخست در ۱۱۲ هزار و ۴۵۰ تا ۱۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان قرار دارد و در صورت عبور از آن، هدف بعدی بازار ۱۱۳ هزار تومان خواهد بود؛ سطحی که تحلیلگران از آن به‌عنوان «دروازه ورود به فاز صعودی جدید» یاد می‌کنند.

به‌طور کلی، الگوی امروز دلار هرات نشان‌دهنده بازاری است که در حال آزمودن کف‌های حمایتی تازه و تلاش برای تثبیت در کانال ۱۱۲ هزار تومان است. کارشناسان فنی تأکید می‌کنند که جهت حرکت فردا بیش از هر چیز به توان بازار در دفاع از حمایت ۱۱۱ هزار و ۷۰۰ و حمله دوباره به ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ بستگی دارد؛ دو سطحی که می‌توانند مسیر نوسانات بعدی را مشخص کنند.

درهم در مرز ۳۱ هزار تومان؛ معامله‌گران فنی از «سیگنال بازگشت» خبر می‌دهند

قیمت درهم امارات معاملات خود را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در کف کانال ۳۱ هزار تومنا استارت زد و در ابتدا ۵۰ تومان کاهش یافت و با تغییر روند، صعودی شد و تا ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافت و در پایان روی رقم ۳۱ هزار و ۵۰ تومان قرار گرفت.

معامله‌گران فنی معتقدند الگوی رفت‌وبرگشتی امروز یک پیام کلیدی دارد: بازار در حال ساختن کف حمایتی جدید است و اصلاح اولیه تا ۳۰ هزار و ۹۵۰ تومان بیشتر جنبه تست حمایت داشت تا تغییر روند. آنها می‌گویند بازگشت سریع از این سطح و تثبیت قیمت بالای ۳۱ هزار و ۵۰ تومان نشانه‌ای از ورود جریان خریدار پنهان در بازار است؛ جریانی که در هفته‌های گذشته اغلب در قیمت‌های پایین فعال شده است.

به گفته این گروه، حمایت اصلی درهم در محدوده ۳۰،۹۵۰ تا ۳۱،۰۰۰ تومان قرار دارد و از دست رفتن آن می‌تواند بازار را به محدوده ۳۰،۸۰۰ تومان بکشاند. اما اگر این حمایت بایستد ــ همان‌طور که امروز ایستاد ــ درهم می‌تواند دوباره مقاومت اول خود در ۳۱،۱۵۰ تومان را هدف بگیرد.

معامله‌گران هشدار می‌دهند که شکست این مقاومت، دروازه ورود به محدوده ۳۱،۲۵۰ تا ۳۱،۳۰۰ تومان را باز می‌کند؛ محدوده‌ای که طی هفته‌های اخیر چند بار باعث برگشت قیمت شده و به‌عنوان «مقاومت سخت» شناخته می‌شود.

در مجموع، دیدگاه معامله‌گران فنی این است که درهم در حال خروج از یک دوره نوسان کنترل‌شده است و تا زمانی که قیمت بالای ۳۰،۹۵۰ تومان نگه داشته شود، احتمال آزمایش دوباره مقاومت‌های ۳۱،۱۵۰ و ۳۱،۲۵۰ بسیار بالاست. این تحلیل همچنین نشان می‌دهد که مسیر کوتاه‌مدت درهم بیش از هر چیز به توان بازار در حفظ کف ۳۱ هزار تومان وابسته است.