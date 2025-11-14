میلی صفحه خبر لوگو بالا
افشین پیروانی در پرسپولیس ماندنی شد؟

پیگیری‌ها از باشگاه پرسپولیس نشان می‌دهد که مدیران فعلی هیچ برنامه یا تصمیمی برای تغییر در پست سرپرستی تیم و پایان همکاری با افشین پیروانی ندارند.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۳۶
| |
410 بازدید

افشین پیروانی در پرسپولیس ماندنی شد؟

به گزارش تابناک افشین پیروانی مدافع اسبق پرسپولیس که از محبوبیتی بالا بین هواداران این تیم نیز به واسطه حمایت‌ها و دفاع‌های به موقع از حقوق این تیم برخوردار است، طی ماه‌های اخیر با حواشی و شایعات زیادی مواجه شده است. بحث محرومیت و مسائل دیگری که در خصوص افشین پیروانی شکل گرفته بود، اکنون به شکل دیگری دیگری دنبال می‌شود و طی روز‌های اخیر و بعد از تغییرات در بخش مدیریتی باشگاه، شایعاتی درباره احتمال پایان همکاری با افشین پیروانی و انتخاب فرد دیگری به جای وی نیز داغ شده بود.

با این حال پیگیری‌ها از باشگاه پرسپولیس نشان می‌دهد که این باشگاه و اعضای مدیریتی آن هیچ تصمیم و برنامه‌ی برای انجام تغییرات در این بخش نخواهند داشت و افشین پیروانی با ادامه همکاری در بحث مدیریت تیم، کار را دنبال خواهد کرد.

پیروانی که در دوران طولانی مدت حضورش در پرسپولیس در پست‌های مختلف از جمله مدیریتی، کادرفنی و اکنون سرپرستی تیم کار را دنبال کرده، به عنوان یکی از افراد مورداعتماد مدیران کنونی باشگاه همچنان کار را در این تیم دنبال خواهد کرد و برخلاف شایعات و بحث‌‎های شکل گرفته، هیچ تصمیمی برای تغییرات در این پست وجود نخواهد داشت.

افشین پیروانی پرسپولیس
