پزشکیان پیام تسلیت صادر کرد

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پیامی درگذشت همشیره مکرمه و پرهیزکار تولیت آستان قدس رضوی را به وی و خاندان معزز مروی و همه بستگان داغدار تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی و برای بازماندگان صبر و اجر طلب کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ احمد مروی
تولیت محترم آستان قدس رضوی
درگذشت همشیره مکرمه و پرهیزکار جنابعالی را به شما و خاندان معزز مروی و همه بستگان داغدار تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی، برای بازماندگان صبر و اجر و برای جنابعالی عزت و سلامت و توفیق روزافزون را طلب میکنم.