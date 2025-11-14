میلی صفحه خبر لوگو بالا
پزشکیان پیام تسلیت صادر کرد

رئیس‌ جمهور درگذشت همشیره تولیت آستان قدس رضوی را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۳۵
| |
1366 بازدید

تسلیت پزشکیان به تولیت آستان قدس رضوی

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پیامی درگذشت همشیره مکرمه و پرهیزکار تولیت آستان قدس رضوی را به وی و خاندان معزز مروی و همه بستگان داغدار تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی و برای بازماندگان صبر و اجر طلب کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ احمد مروی

تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت همشیره مکرمه و پرهیزکار جنابعالی را به شما و خاندان معزز مروی و همه بستگان داغدار تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی، برای بازماندگان صبر و اجر و برای جنابعالی عزت و سلامت و توفیق روزافزون را طلب می‌کنم.

 
مسعود پزشکیان رییس جمهور پیام تسلیت
