میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز ششمین دوره طرح پژوهانه همراه اول

در این دوره، محورهای اولویت‌دار و نیازمحور در حوزه‌های فناورانه معاونت‌های مختلف همراه اول اعلام شده و طرح‌های منتخب در دو بخش پژوهشی و کاربردی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در پنج دوره گذشته بیش از ۲۵۰ پژوهشگر از مجموع ۷۰۰ متقاضی از این طرح بهره‌مند شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۳۳
| |
331 بازدید

آغاز ششمین دوره طرح پژوهانه همراه اول

 
به گزارش تابناک، همراه اول ششمین دوره طرح «پژوهانه» را با هدف حمایت از پژوهش‌های دانشگاهی و تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه آغاز کرد. این طرح از پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پروژه‌های پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب گرنت پژوهشی حمایت می‌کند.
 
در این دوره، محورهای اولویت‌دار و نیازمحور در حوزه‌های فناورانه معاونت‌های مختلف همراه اول اعلام شده و طرح‌های منتخب در دو بخش پژوهشی و کاربردی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در پنج دوره گذشته بیش از ۲۵۰ پژوهشگر از مجموع ۷۰۰ متقاضی از این طرح بهره‌مند شده‌اند.
 
پژوهشگران علاقه‌مند می‌توانند تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ برای ثبت‌نام و اطلاع از محورهای اولویت‌دار به نشانی https://mci.ir/web/rd/innovation-ecosystem#pazhouhaneh مراجعه کنند.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
همراه اول پژوهش پژوهانه طرح پژوهانه
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cd3
tabnak.ir/005cd3