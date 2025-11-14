آغاز ششمین دوره طرح پژوهانه همراه اول

به گزارش تابناک، همراه اول ششمین دوره طرح «پژوهانه» را با هدف حمایت از پژوهشهای دانشگاهی و تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه آغاز کرد. این طرح از پایاننامهها، رسالهها و پروژههای پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب گرنت پژوهشی حمایت میکند.
در این دوره، محورهای اولویتدار و نیازمحور در حوزههای فناورانه معاونتهای مختلف همراه اول اعلام شده و طرحهای منتخب در دو بخش پژوهشی و کاربردی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در پنج دوره گذشته بیش از ۲۵۰ پژوهشگر از مجموع ۷۰۰ متقاضی از این طرح بهرهمند شدهاند.
پژوهشگران علاقهمند میتوانند تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ برای ثبتنام و اطلاع از محورهای اولویتدار به نشانی https://mci.ir/web/rd/innovation-ecosystem#pazhouhaneh مراجعه کنند.