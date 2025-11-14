به گزارش تابناک؛ روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پی این رخداد، قطار مسافری تهران–بندرعباس (شماره ۸۲۰) در ایستگاه سیرجان متوقف شده است. همچنین قطارهای تهران–بندرعباس (شماره ۸۲۲) و مشهد–بندرعباس (شماره ۸۸۱) نیز در مسیر حرکت به سمت بندرعباس، در ایستگاه سیرجان توقف دارند.
بلافاصله پس از وقوع حادثه، مأموران فنی و تیمهای تخصصی راهآهن به محل اعزام شده و برای بازگشایی مسیر در اسرع وقت تلاش میکنند.
راهآهن جمهوری اسلامی ایران ضمن عذرخواهی از مسافران گرامی اعلام میکند که با تلاش همکاران فنی، مسدودی این محور در کوتاهترین زمان ممکن رفع شده و سیر قطارهای مسافری از سر گرفته خواهد شد.