عکس: دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران ـ کیپ ورد
دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کیپ ورد در تورنمنت العین امارات پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین برگزار شد. این بازی در وقت ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید و در ضربات پنالتی تیم ایران با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید.
