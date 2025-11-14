میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۰۱۲۰
بازدید: ۵۱۵

عکس: دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران ـ کیپ ورد

دیدار تیم های‌ ملی فوتبال ایران و کیپ ورد در تورنمنت العین امارات پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین برگزار شد. این بازی در وقت ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید و در ضربات پنالتی تیم ایران با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید.

برچسب‌ها:
تیم ملی فوتبال ورزش عکس ورزشی فوتبال کیپ ورد
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
