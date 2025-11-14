میلی صفحه خبر لوگو بالا
سامانه بارشی جدید فعال می‌شود

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور از فعالیت سامانه بارشی جدید از روز شنبه تا روز یکشنبه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۱۴
| |
451 بازدید
سامانه بارشی جدید فعال می‌شود

صادق ضیائیان با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: طی امروز در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا را شاهد خواهیم بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ وی افزود: شنبه تا دوشنبه در بعضی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی، افزایش ابر، وزش باد شدید موقت، گاهی خیزش گردوخاک و در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با اشاره به فعالیت سامانه بارشی از روز شنبه تا یکشنبه گفت: این سامانه با بارش باران و برف در ارتفاعات، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت همراه خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به مناطق تحت تأثیر سامانه افزود: روز شنبه استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان، لرستان، مناطق غربی اصفهان، ارتفاعات و شمال خوزستان و ارتفاعات کهگیلویه و بویراحمد تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت و روز یکشنبه نیز آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ارتفاعات غربی اصفهان و ارتفاعات شمال خوزستان شاهد فعالیت آن خواهند بود.

وی تأکید کرد: این شرایط جوی می‌تواند موجب لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، جاری شدن روان‌آب و طغیان رودخانه‌های فصلی، وزش باد شدید لحظه‌ای، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، صاعقه و خسارت به سازه‌های سبک و بخش کشاورزی شود، همچنین احتمال آب‌گرفتگی معابر نیز وجود دارد.

چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
