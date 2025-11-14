صادق ضیائیان با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: طی امروز در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا را شاهد خواهیم بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ وی افزود: شنبه تا دوشنبه در بعضی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی، افزایش ابر، وزش باد شدید موقت، گاهی خیزش گردوخاک و در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با اشاره به فعالیت سامانه بارشی از روز شنبه تا یکشنبه گفت: این سامانه با بارش باران و برف در ارتفاعات، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت همراه خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به مناطق تحت تأثیر سامانه افزود: روز شنبه استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان، لرستان، مناطق غربی اصفهان، ارتفاعات و شمال خوزستان و ارتفاعات کهگیلویه و بویراحمد تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت و روز یکشنبه نیز آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ارتفاعات غربی اصفهان و ارتفاعات شمال خوزستان شاهد فعالیت آن خواهند بود.

وی تأکید کرد: این شرایط جوی می‌تواند موجب لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، جاری شدن روان‌آب و طغیان رودخانه‌های فصلی، وزش باد شدید لحظه‌ای، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، صاعقه و خسارت به سازه‌های سبک و بخش کشاورزی شود، همچنین احتمال آب‌گرفتگی معابر نیز وجود دارد.