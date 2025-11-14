پیام مهم پزشکیان، رئیس جمهور

رییس جمهور گفت: برگزاری جشنواره قرآنی «مدهامتان» بزرگداشت و ترویج فرهنگ قرآنی و تکریم اهل قرآن در این سرزمین علم و دانایی است.

به گزارش تابناک؛ هفدهمین دوره مسابقات قرانی مدهامتان با حضور پرشور نوجوانان و جوانان ایرانی به میزبانی استان همدان برگزار شد. در این مراسم مسعود پزشکیان رییس جمهور با ارسال پیامی گفت: ابتکار جدید این دوره مسابقات به شکل گروهی، زمینه‌ای برای تقویت همکاری، همدلی و رشد مهارت‌های گروهی شرکت کنندگان را فراهم کرده و تجربه‌ای نوآورانه در آموزش و رقابت قرآنی به شمار می‌رود. این نوآوری ارتباط میان آموزش قرآن و کار گروهی و نیز حس مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی را در نوجوانان و جوانان خصوصا در محلات تقویت خواهد کرد.

متن پیام دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

«برگزاری جشنواره قرآنی «مدهامتان» بزرگداشت و ترویج فرهنگ قرآنی و تکریم اهل قرآن در این سرزمین علم و دانایی است. قرآن کریم به عنوان کتاب جاودانه هدایت و مظهر اعجاز وحی، چراغ راه انسان‌ها در زندگی فردی و اجتماعی است و تلاوت، تدبر و عمل به آموزه‌های آن، والاترین مسیر برای رشد معنوی و اخلاقی نسل جوان به شمار می‌رود، همینطور که در قرآن می‌خوانیم: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ». لذا هدف غایی از برگزاری چنین مسابقاتی، کسب ارزش‌ها و فضایل اخلاقی و معنویت برآمده از این کتاب مقدس است.

هفدهمین دوره این جشنواره که امسال با شعار نورانی «مهمانی آیه‌ها» و با میزبانی دارالمومنین و با محوریت مسجد و محلات برگزار می‌شود، جلوه‌ای از فعالیت گسترده مردمی در ترویج فرهنگ قرآنی و معنویت در جامعه بوده و نقش کانون‌های مساجد در تربیت و کادرسازی نیروهای جوان و مومن در این عرصه سازنده ستودنی است.

ابتکار جدید این دوره مسابقات به شکل گروهی، زمینه‌ای برای تقویت همکاری، همدلی و رشد مهارت‌های گروهی شرکت کنندگان را فراهم کرده و تجربه‌ای نوآورانه در آموزش و رقابت قرآنی به شمار می‌رود. این نوآوری ارتباط میان آموزش قرآن و کار گروهی و نیز حس مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی را در نوجوانان و جوانان خصوصا در محلات تقویت خواهد کرد.

امید است این حرکت ارزشمند و معنوی، الهام بخش برنامه‌های آینده کانون‌ها و زمینه ساز ارتقای فرهنگ قرآنی در محلات و سراسر جامعه باشد و مسیر رشد معنوی و اخلاقی نوجوانان و جوانان کشور را بیش از پیش فراهم سازد.

باور داریم جامعه‌ای که با قرآن پیوند عمیق داشته باشد، جامعه‌ای قوی، سالم، عادل و سرشار از امید خواهد بود. در عرصه فرهنگ عمومی هم اگر در پی آرامش در خانواده‌ها و اعتماد و همدلی در جامعه هستیم و اگر می‌خواهیم جوانان عزیز ما با امید و توانمندی آینده را بسازند، راه آن، توسل به آموزه‌های راهگشا و زنده نگاه داشتن روح قرآن در رفتار، تصمیم و حیات اجتماعی است.

در پایان از همه دست اندرکاران برگزاری این جشنواره ارزشمند قدردانی می‌کنم که با تلاش خالصانه خود، فضای جامعه را با آیه‌های معنوی قرآن عطرآگین کرده و موجبات امید، نشاط و انگیزه قرآنی برای نسل جوان را فراهم آورده‌اند. از خداوند متعال می‌خواهم به همه ما توفیق عمل به قرآن و تخلق به اخلاق قرآنی را عنایت فرماید.

«وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا»»