میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام مهم پزشکیان، رئیس جمهور

کد خبر: ۱۳۴۰۱۱۰
| |
1280 بازدید
پیام مهم پزشکیان، رئیس جمهور

رییس جمهور گفت: برگزاری جشنواره قرآنی «مدهامتان» بزرگداشت و ترویج فرهنگ قرآنی و تکریم اهل قرآن در این سرزمین علم و دانایی است.

به گزارش تابناک؛ هفدهمین دوره مسابقات قرانی مدهامتان با حضور پرشور نوجوانان و جوانان ایرانی به میزبانی استان همدان برگزار شد. در این مراسم مسعود پزشکیان رییس جمهور  با ارسال پیامی گفت: ابتکار جدید این دوره مسابقات به شکل گروهی، زمینه‌ای برای تقویت همکاری، همدلی و رشد مهارت‌های گروهی شرکت کنندگان را فراهم کرده و تجربه‌ای نوآورانه در آموزش و رقابت قرآنی به شمار می‌رود. این نوآوری ارتباط میان آموزش قرآن و کار گروهی و نیز حس مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی را در نوجوانان و جوانان خصوصا در محلات تقویت خواهد کرد. 

متن پیام دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

«برگزاری جشنواره قرآنی «مدهامتان» بزرگداشت و ترویج فرهنگ قرآنی و تکریم اهل قرآن در این سرزمین علم و دانایی است. قرآن کریم به عنوان کتاب جاودانه هدایت و مظهر اعجاز وحی، چراغ راه انسان‌ها در زندگی فردی و اجتماعی است و تلاوت، تدبر و عمل به آموزه‌های آن، والاترین مسیر برای رشد معنوی و اخلاقی نسل جوان به شمار می‌رود، همینطور که در قرآن می‌خوانیم: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ». لذا هدف غایی از برگزاری چنین مسابقاتی، کسب ارزش‌ها و فضایل اخلاقی و معنویت برآمده از این کتاب مقدس است.

هفدهمین دوره این جشنواره که امسال با شعار نورانی «مهمانی آیه‌ها» و با میزبانی دارالمومنین و با محوریت مسجد و محلات برگزار می‌شود، جلوه‌ای از فعالیت گسترده مردمی در ترویج فرهنگ قرآنی و معنویت در جامعه بوده و نقش کانون‌های مساجد در تربیت و کادرسازی نیروهای جوان و مومن در این عرصه سازنده ستودنی است.

ابتکار جدید این دوره مسابقات به شکل گروهی، زمینه‌ای برای تقویت همکاری، همدلی و رشد مهارت‌های گروهی شرکت کنندگان را فراهم کرده و تجربه‌ای نوآورانه در آموزش و رقابت قرآنی به شمار می‌رود. این نوآوری ارتباط میان آموزش قرآن و کار گروهی و نیز حس مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی را در نوجوانان و جوانان خصوصا در محلات تقویت خواهد کرد.

امید است این حرکت ارزشمند و معنوی، الهام بخش برنامه‌های آینده کانون‌ها و زمینه ساز ارتقای فرهنگ قرآنی در محلات و سراسر جامعه باشد و مسیر رشد معنوی و اخلاقی نوجوانان و جوانان کشور را بیش از پیش فراهم سازد.

باور داریم جامعه‌ای که با قرآن پیوند عمیق داشته باشد، جامعه‌ای قوی، سالم، عادل و سرشار از امید خواهد بود. در عرصه فرهنگ عمومی هم اگر در پی آرامش در خانواده‌ها و اعتماد و همدلی در جامعه هستیم و اگر می‌خواهیم جوانان عزیز ما با امید و توانمندی آینده را بسازند، راه آن، توسل به آموزه‌های راهگشا و زنده نگاه داشتن روح قرآن در رفتار، تصمیم و حیات اجتماعی است.

در پایان از همه دست اندرکاران برگزاری این جشنواره ارزشمند قدردانی می‌کنم که با تلاش خالصانه خود، فضای جامعه را با آیه‌های معنوی قرآن عطرآگین کرده و موجبات امید، نشاط و انگیزه قرآنی برای نسل جوان را فراهم آورده‌اند. از خداوند متعال می‌خواهم به همه ما توفیق عمل به قرآن و تخلق به اخلاق قرآنی را عنایت فرماید.

«وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا»»

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پیام رئیس جمهور مسعود پزشکیان خبر فوری همدان
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام پزشکیان به سران کشورهای اسلامی
پزشکیان: اشکال می‌گیرند، حال آنکه نمی‌دانند ما چه می‌کنیم
پیام پزشکیان با بیتی از شعر مولانا
تأمین اعتبار کمیته ملی المپیک با دستور پزشکیان
عکس: پزشکیان در لباس سفید اورژانس
آقای رئیس جمهور بنزین در حال تمام شدن است؛ برگردید
جزئیات سخنان پزشکیان در دیدار دبیرکل اوپک
واکنش رئیس جمهور به استیضاح وزیر اقتصاد
پیام پزشکیان به مردم و سران کشورهای اسلامی
پیام پزشکیان به مناسبت روز جهانی بیماری‌های نادر
سفر رئیس جمهور به همدان
ماموریت رئیس‌جمهور به ۳ وزیر
پیام ویژه علی‌اف به پزشکیان
حضور سرزده پزشکیان در بانک مرکزی + عکس
دستور پزشکیان در زمینه مبارزه با مواد مخدر
پزشکیان شش قانون جدید ابلاغ کرد
تحلیل منصفانه گفتگوی رئیس جمهور پزشکیان؛ سمت دشمن را گم نکنیم!
پزشکیان: بی عدالتی آموزشی پذیرفتنی نیست
پزشکیان: به‌جای حل مشکل به دنبال تغییر افراد هستیم
گزارش سفر پزشکیان به اردبیل
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005ccg
tabnak.ir/005ccg