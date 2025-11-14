شرط نتانیاهو برای آینده تعاملات با جولانی

«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که آینده تعاملات با «احمد الشرع»، رئیس جمهور سوریه شامل «همکاری در ایجاد منطقه غیرنظامی در جنوب غربی سوریه» در مجاورت بلندیهای جولان اشغالی خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این در حالی است که دولت سوریه میگوید اسرائیل در حال حاضر «نقش منفی» در کشورش ایفا میکند و به تجاوزات خود به خاک سوریه ادامه میدهد. با این حال، دمشق تلاش کرده است تا به صورت دیپلماتیک پاسخ دهد و «به سمت تحریک کشیده نشده است.»
نتانیاهو در مصاحبهای که توسط تایمز اسرائیل منتشر شد، گفت: «آینده رابطه ما با الشرع با همکاری در ایجاد یک منطقه غیرنظامی در جنوب غربی سوریه تعیین خواهد شد.»
وی افزود: «اگر یک منطقه غیرنظامی در جنوب غربی سوریه ایجاد شود و حفاظت دائمی برای دروزیها در آنجا فراهم شود، میتوانیم (در رابطه خود با الشرع) پیشرفت کنیم.»
به بهانه «حفاظت از دروزیها»، علیرغم اصرار دولت سوریه مبنی بر اینکه دروزیها بخش جداییناپذیر جامعه سوریه هستند و از تمام حقوق مشابه هر شهروند سوری دیگر برخوردارند، رژیم صهیونیستی هر از گاهی از طریق حملات هوایی و تجاوز به سوریه حمله میکند.
نتانیاهو ادامه داد: «وقتی به الشرع نگاه میکنم، بر آنچه واقعاً اتفاق میافتد و آنچه در واقع به دست میآید، تمرکز خواهم کرد.»
او گفت که بر اساس «آنچه در میدان اتفاق میافتد» در مورد الشرع قضاوت خواهد کرد.
در مصاحبهای با واشنگتن پست در پایان سفر دو روز پیش خود به واشنگتن، از الشرع پرسیده شد که آیا سوریه با غیرنظامی کردن منطقه جنوب دمشق، همانطور که نتانیاهو درخواست کرده بود، موافقت خواهد کرد یا خیر.
الشرع پاسخ داد که «صحبت کردن در مورد غیرنظامی کردن کل یک منطقه دشوار خواهد بود» و توضیح داد که «اگر هرج و مرجی حاکم شود، چه کسی مسئول حفاظت از منطقه خواهد بود؟!»
او ادامه داد: «و اگر این منطقه غیرنظامی توسط برخی طرفها به عنوان بستری برای حمله به اسرائیل استفاده شود، چه کسی مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت؟ این خاک سوریه است و سوریه باید آزادی عمل در مرزهای خود را داشته باشد.»
او در ادامه گفت: «اسرائیل ارتفاعات جولان را برای محافظت از اسرائیل (همانطور که ادعا میکند) اشغال کرد و اکنون در حال تحمیل شرایطی در جنوب سوریه برای محافظت از جولان است.»
پس از سقوط نظام «بشار اسد»، رئیس جمهور سوریه در اواخر سال ۲۰۲۴، تجاوزات اسرائیل علیرغم اصرار دمشق بر تعهد خود به توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴، که تلآویو آن را منسوخ اعلام کرد علیه سوریه افزایش یافت، اگرچه دولت سوریه هیچ تهدیدی برای تلآویو نداشت، ارتش اسرائیل از زمان سرنگونی بشار اسد صدها حمله هوایی انجام داد که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و نابودی مواضع، وسایل نقلیه، سلاحها و مهمات ارتش سوریه شد.
اسرائیل از زمان جنگ پنج ژوئن ۱۹۶۷ بلندیهای جولان سوریه را اشغال کرده است و دمشق و تلآویو در مذاکراتی با میانجیگری آمریکا برای دستیابی به یک توافقنامه امنیتی شرکت دارند.
در موضوع دیگری، نتانیاهو انکار کرد که واشنگتن مانع از پایان جنگ اسرائیل علیه ایران در ژوئن گذشته شده است.
او ادعا کرد: «ما اهداف بسیار روشنی داشتیم: سایتهای هستهای، سایتهای تولید موشک و چند هدف دیگر. وقتی به این اهداف دست یافتیم، جنگ تمام شد.»
او افزود: «فقط یک حمله دیگر ممکن بود و تمام. اینطور نبود که ما متوقف شده باشیم یا اینکه قصد انجام کاری را که میخواستیم نداشته باشیم.»
در یک اقدام غافلگیرکننده، اسرائیل با حمایت ایالات متحده، در ۱۳ ژوئن حملهای را علیه ایران آغاز کرد که ۱۲ روز طول کشید. این حمله، سایتهای نظامی و هستهای، زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار داد و منجر به ترور رهبران نظامی و دانشمندان شد. به گفته مقامات ایران، این حمله ۶۰۶ شهید و ۵۳۳۲ زخمی برجای گذاشت.
تهران با هدف قرار دادن مقرهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل با موشکهای بالستیک و پهپادها تلافی کرد و به گفته وزارت بهداشت اشغالگران، باعث ویرانی و وحشت بیسابقه و همچنین ۲۸ کشته و ۳۲۳۸ زخمی شد.