بزرگترین جهش هوش مصنوعی معرفی شد

اوپن‌ای‌آی با معرفی جی‌پی‌تی ۵.۱ وعده داده گفت‌وگو با چت‌جی‌پی‌تی را «انسانی‌تر، هوشمندتر و شخصی‌تر از همیشه» کند.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۹۶
| |
3 بازدید
بزرگترین جهش هوش مصنوعی معرفی شد
اوپن‌ای‌آی اعلام کرد نسخه‌ی تازه‌ای از مدل پرچم‌دار خود را با نام جی‌پی‌تی ۵.۱ (GPT-5.1) عرضه کرده است.
 
به گزارش تابناک به نقل از فارس، این نسخه به‌ گفته‌ی شرکت، نسخه‌ای «هوشمندتر و خوش‌برخوردتر» از مدل قبلی است و تجربه‌ی گفت‌وگو با آن طبیعی‌تر شده است. دو مدل جدید با نام‌های جی‌پی‌تی «۵.۱ اینستنت» و «جی‌پی‌تی ۵.۱ تینکینگ» معرفی شده‌اند. مدل اینستنت پاسخ‌های سریع‌تر و صمیمی‌تر ارائه می‌دهد و درک بهتری از دستورهای کاربر دارد، در حالی که مدل تینکینگ برای کارهای پیچیده متمرکزتر و پایدارتر عمل می‌کند.
 
کاربران «چت‌جی‌پی‌تی» طی هفته‌ی آینده به‌تدریج به این مدل‌ها دسترسی پیدا می‌کنند و مدل‌های قدیمی «جی‌پی‌تی ۵» تا سه ماه دیگر در بخش مدل‌های قدیمی باقی می‌مانند.اوپن‌ای‌آی هم‌زمان ویژگی تازه‌ای را برای «شخصی‌سازی لحن گفت‌وگو» معرفی کرده است. کاربران اکنون می‌توانند از میان حالت‌های مختلف مانند «پیش‌فرض»، «حرفه‌ای»، «دوستانه»، «صریح»، «عجیب‌وغریب»، «کارآمد»، «دانش‌دوست» و «بدبینانه» یکی را انتخاب کنند تا مدل با همان سبک پاسخ دهد.
 
شرکت همچنین از آزمایشی تازه برای تنظیم مستقیم سبک گفت‌وگو از بخش تنظیمات خبر داده که طی روزهای آینده برای گروهی از کاربران فعال می‌شود. مدیر بخش اپلیکیشن‌های اوپن‌ای‌آی، «فیدجی سیمو» در پستی در ساب‌استک نوشت: «وقتی بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از چت‌جی‌پی‌تی استفاده می‌کنند، دیگر نمی‌توان تنها یک سبک ثابت برای همه در نظر گرفت.»

در حالی که مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، سم آلتمن، در مردادماه امسال تبلیغات زیادی درباره‌ی انتشار «جی‌پی‌تی ۵» کرده بود، آن نسخه نتوانست انتظارات را برآورده کند. بسیاری از کاربران چت‌جی‌پی‌تی از بهبودهای جزئی مدل ناراضی بودند و حتی از اینکه این مدل به‌صورت پیش‌فرض جایگزین نسخه‌ی قبلی شده، انتقاد کردند.

فشار کاربران به حدی بالا رفت که اوپن‌ای‌آی مجبور شد تنها یک روز بعد، مدل »جی‌پی‌تی ۴ او» را دوباره در دسترس قرار دهد.از سوی دیگر، شریک راهبردی اوپن‌ای‌آی یعنی مایکروسافت نیز به دلیل عملکرد نه‌چندان چشمگیر جی‌پی‌تی ۵، به‌تدریج به سمت استفاده از مدل‌های رقیب مانند محصولات شرکت «آنتروپیک» رفته است.

 این مدل‌ها اکنون در ابزارهای «کوپایلوت ریسرچر»، «گیت‌هاب کوپایلوت»، «کوپایلوت استودیو» و دستیار جدید آفیس برای تولید خودکار فایل‌های ورد و پاورپوینت به‌کار می‌روند. معرفی جی‌پی‌تی ۵.۱ تنها چند هفته پس از راه‌اندازی مرورگر هوشمند اوپن‌ای‌آی با نام «چت‌جی‌پی‌تی اطلس» انجام شد؛ مرورگری که حالت «عامل» دارد و می‌تواند به‌صورت خودکار، همانند دستیار اجرایی، در وب برای کاربران اقداماتی را انجام دهد.

