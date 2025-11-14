نارضایتی اوسمار کار دست پرسپولیس داد

در شرایطی که تیم فوتبال پرسپولیس خود را برای دیدار حساس مقابل تراکتور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی آماده می‌کند، اوسمار ویه‌را سرمربی جدید سرخپوشان برنامه ویژه کوتاه مدتی برای بهبود آمادگی بدنی شاگردانش در نظر گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در ابتدای فصل و با آغاز همکاری وحید هاشمیان با پرسپولیس، پپه لوسادا به عنوان مربی بدنساز تیم انتخاب شد. مربی‌ای که سابقه همکاری با یحیی گل‌محمدی و همچنین خود اوسمار را در کارنامه دارد. با این حال، پس از بازگشت ویه‌را به نیمکت سرخپوشان و بررسی وضعیت تیم، صراحتاً اعلام کرد که باید مربی بدنساز جدیدی وارد کادر فنی شود.

اوسمار از شرایط بدنی بازیکنان پرسپولیس رضایت ندارد و معتقد است میزان دوندگی و توان تصمیم‌گیری لحظه‌ای بازیکنان در زمین، به وضوح تحت تأثیر ضعف بدنی آن‌ها قرار گرفته است. همین موضوع باعث شد تا او در فاصله کمتر از یک هفته مانده به دیدار با تراکتور، تمرینات بدنسازی فشرده‌ای را در دستور کار قرار دهد تا بازیکنان را تا حد امکان برای این مسابقه آماده کند.

سرمربی برزیلی در عین حال با توجه به فشردگی مسابقات و کمبود زمان بازیابی، نمی‌تواند فشار زیادی به شاگردانش وارد کند و مجبور است به شکلی محتاطانه میان آمادگی جسمانی و ریکاوری بازیکنان تعادل برقرار کند. با این وجود، او قصد دارد پس از پایان نیم‌فصل نخست، یک برنامه بدنسازی سنگین و اصولی را در دستور کار تیم قرار دهد تا پرسپولیس در ادامه فصل با آمادگی کامل وارد رقابت‌ها شود.

اوسمار پیش‌تر نیز در دوره همکاری‌اش با پرسپولیس تأکید کرده بود که قدرت بدنی و تمرکز ذهنی، دو رکن اصلی فوتبال مدرن هستند و این بار هم به نظر می‌رسد بازسازی فیزیکی تیم را به عنوان اولین گام در مسیر بازگشت به اوج انتخاب کرده است.

همچنین لوسادا همچنان به کار خود به عنوان مربی ادامه می‌دهد اما امور بدنسازی به طور کامل زیر نظر جولیانو والیم انجام می‌شود تا وضعیت بدنی و میزان دوندگی بازیکنان را بهبود بخشد.