\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0635\u0648\u0644\u06af\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d\u200c\u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d\u200c\u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0627\u0636\u0639 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a\u06cc \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0641\u0631\u0627\u0645\u0648\u0634 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u0627\u0648 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0627\u0634 \u0631\u0627 \u0635\u0631\u06cc\u062d \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f\u061b \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0648\u0642\u062a \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a.