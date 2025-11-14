میلی صفحه خبر لوگو بالا
حمله نماینده سابق مجلس علیه اصلاح‌طلبان

موسوی، نماینده اصولگرای سابق مجلس از اصلاح‌طلبان انتقاد کرد و نوشت: اصلاح‌طلبان مواضع انتخاباتی پزشکیان را فراموش کرده‌اند او برنامه‌اش را صریح گفته بود؛ حالا وقت پاسخگویی است.
حمله نماینده سابق مجلس علیه اصلاح‌طلبان

به گزارش تابناک؛ موسوی، نماینده اصولگرای سابق مجلس از اصلاح‌طلبان انتقاد کرد و نوشت: اصلاح‌طلبان مواضع انتخاباتی پزشکیان را فراموش کرده‌اند او برنامه‌اش را صریح گفته بود؛ حالا وقت پاسخگویی است.

