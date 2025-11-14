نماد 1500ساله تاریخ در آتش محو شد!

معبد یونگچینگ در شهر سوژو، استان جیانگسو چین، که قدمتی نزدیک به ۱۵۰۰ سال دارد، دچار آتشسوزی شد و بنای بازسازیشده و تاریخی «پاویلیون ونچانگ» در این حادثه تا اسکلت بتنی خود سوخت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازهی سهطبقه چوبی پاویلیون در شعلههای آتش فرو رفت و دود سیاه غلیظی از آن برخاست. پس از مهار آتش، تنها اسکلت بتنی ساختمان باقی ماند. گزارشی از تلفات انسانی اعلام نشده و مأموران آتشنشانی در حال بررسی علت حادثه هستند.
معبد یونگچینگ در شهر فنگهوانگ از توابع «ژانگجیاگانگ» قرار دارد و یکی از معابدی است که در شعر معروف «دو مو» با عنوان «۴۸۰ معبد دوران دودمانهای جنوبی» از آن یاد شده است. این معبد نخستینبار در سال دوم سلطنت داتونگ از دودمان لیانگ (۵۳۶ میلادی) ساخته شد و قدمتی نزدیک به ۱۵ قرن دارد. این مکان در شهرت با معابد معروفی چون «لینگیین» در هانگژو و «جینشان» در ژنجیانگ برابر است.
به گزارش روزنامه «سانشیانگ متروپلیس دیلی»، ساختمانهای اصلی معبد یونگچینگ در سال ۱۹۵۸ تخریب و راهبان آن پراکنده شدند. بازسازی این معبد در سال ۱۹۹۳ آغاز شد و در سال ۱۹۹۹ به روی عموم گشوده شد. در سال ۲۰۰۷ نیز این معبد در فهرست آثار فرهنگی حفاظتشدهی شهر ژانگجیاگانگ ثبت گردید.