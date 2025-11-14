میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نماد 1500ساله تاریخ در آتش محو شد!

معبد تاریخی یونگ‌چینگ در استان جیانگسو چین، که قدمتی نزدیک به ۱۵۰۰ سال دارد، دچار آتش‌سوزی شد و بنای آن به‌طور کامل در آتش سوخت.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۷۸
| |
734 بازدید

نماد 1500ساله تاریخ در آتش محو شد!

معبد یونگ‌چینگ در شهر سوژو، استان جیانگسو چین، که قدمتی نزدیک به ۱۵۰۰ سال دارد، دچار آتش‌سوزی شد و بنای بازسازی‌شده و تاریخی «پاویلیون ون‌چانگ» در این حادثه تا اسکلت بتنی خود سوخت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازه‌ی سه‌طبقه‌ چوبی پاویلیون در شعله‌های آتش فرو رفت و دود سیاه غلیظی از آن برخاست. پس از مهار آتش، تنها اسکلت بتنی ساختمان باقی ماند. گزارشی از تلفات انسانی اعلام نشده و مأموران آتش‌نشانی در حال بررسی علت حادثه هستند.

معبد یونگ‌چینگ در شهر فنگ‌هوانگ از توابع «ژانگ‌جیاگانگ» قرار دارد و یکی از معابدی است که در شعر معروف «دو مو» با عنوان «۴۸۰ معبد دوران دودمان‌های جنوبی» از آن یاد شده است. این معبد نخستین‌بار در سال دوم سلطنت داتونگ از دودمان لیانگ (۵۳۶ میلادی) ساخته شد و قدمتی نزدیک به ۱۵ قرن دارد. این مکان در شهرت با معابد معروفی چون «لینگ‌یین» در هانگژو و «جین‌شان» در ژنجیانگ برابر است.

به گزارش روزنامه «سان‌شیانگ متروپلیس دیلی»، ساختمان‌های اصلی معبد یونگ‌چینگ در سال ۱۹۵۸ تخریب و راهبان آن پراکنده شدند. بازسازی این معبد در سال ۱۹۹۳ آغاز شد و در سال ۱۹۹۹ به روی عموم گشوده شد. در سال ۲۰۰۷ نیز این معبد در فهرست آثار فرهنگی حفاظت‌شده‌ی شهر ژانگ‌جیاگانگ ثبت گردید.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
چین معبد آتش سوزی آثار فرهنگی حادثه خسارات
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رهبر انقلاب: باید ابعاد زندگانی جناب «جعفر بن ابیطالب» ترویج شود
آتش سوزی در مرکز چین با ۲۵ کشته
حادثه در معبد هندی جان ۳۵ نفر را گرفت
غرب به عنوان یک مستعمره به اوکراین نگاه می‌کند
آتش زدن میل تاریخی املش برای جذب فالور
کاخ «هفت دست» اصفهان که دیگر وجود ندارد
۳۶ کشته در پی آتش‌سوزی کارخانه‌ای در چین
تندیس کوروش باز هم دردسرساز شد!
عکس: عزاداری هندوها برای امام حسین (ع) در معبد
۲۶ کشته در آتش سوزی در دفتر شرکت زغال‌سنگ چین
آتش سوزی گسترده در چین
آتش‌سوزی در چین با ۴۰ کشته و مجروح
انفجار در چین ۲۲ کشته بر جا گذاشت
۲۶ کشته در آتش سوزی اتوبوس گردشگران در چین
زیگورات چغازنبیل شهر شوش
آتش‌سوزی در شمال چین ۱۰ کشته داد
کشته شدن ۱۸ نفر در آتش‌سوزی مهیب در چین
چهار ماه کار رایگان، محکومیت فروش اثر تاریخی تقلبی
ژاپنی‌ها زیارتگاه روباتیک ساختند
۹ کشته در یک آتش‌سوزی در جنوب چین
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005ccA
tabnak.ir/005ccA