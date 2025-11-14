گزارشها حاکی از آن است که ایالات متحده با چارچوبی برای واگذاری مناطق تحت کنترل «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) به دولت سوریه موافقت کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «نیو عرب» در مقالهای به بررسی دیدار تاریخی احمد الشرع رئیس جمهور رژیم سوریه از کاخ سفید و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرداخته که در ادامه آمده است.
رئیسجمهور سوریه، احمد الشرع روز دوشنبه دیداری تاریخی از ایالات متحده انجام داد تا با دونالد ترامپ دیدار کند؛ گفتوگوهایی که محور آن عملیات علیه گروه افراطی داعش، عادیسازی روابط با اسرائیل و تحریمهای قانون سزار بود.
الشرع نخستین رئیسجمهور سوریه است که از زمان استقلال این کشور از کاخ سفید دیدار کرده است؛ تحولی چشمگیر برای فرمانده سابق القاعده که تا همین اواخر در فهرست تحت تعقیب ایالات متحده قرار داشت.
در اینجا به پنج نکته کلیدی از این لحظه تاریخی برای سوریه پرداخته میشود؛ در میان امیدها و تردیدها درباره آینده این کشور.
پیوستن سوریه به ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا
سوریه به تازهترین کشوری تبدیل شده است که به ائتلاف بینالمللی علیه گروه داعش پیوسته است؛ ائتلافی که هدف آن نابودی حضور این گروه افراطی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.
وزیر اطلاعرسانی سوریه، حمزه المصطفی، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «بیانیه همکاری سیاسی» با مقامات آمریکایی در این زمینه مورد توافق قرار گرفته است و سوریه به نودمین عضو «ائتلاف جهانی برای شکست داعش» تبدیل شده است.
او تأکید کرد که «این توافق سیاسی است و تا این لحظه هیچ مؤلفه نظامی در آن وجود ندارد»، اما بر نقش سوریه در «مبارزه با تروریسم و حمایت از ثبات منطقهای» صحه میگذارد.
وزارت خارجه آمریکا هنوز نام سوریه را به فهرست رسمی اعضای خود—که شامل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اردن، عراق، لبنان و یمن است—اضافه نکرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفت که نیروهای سوریه پس از تهدیدی ادعایی علیه جان الشرع، یورشهایی را علیه سلولهای مشکوک داعش در این کشور آغاز کردند.
تا هفته گذشته، الشرع در فهرست تروریستی ایالات متحده با جایزهای ۱۰ میلیون دلاری برای دستگیریاش قرار داشت، اما اکنون ممکن است به یکی از بازیگران کلیدی در عملیات علیه داعش تبدیل شود.
گروه شورشی «هیئت تحریر الشام» که اکنون منحل شده و زمانی به رهبری الشرع فعالیت میکرد، شاخهای از القاعده سوریه بود؛ در حالی که خود رئیسجمهور در شورشهای پس از اشغال عراق علیه نیروهای آمریکایی نقش داشت.
تعلیق بیشتر تحریمهای آمریکا علیه سوریه
ایالات متحده همچنین اعلام کرد که معافیت از بیشتر تحریمهای اعمالشده علیه سوریه را تمدید میکند — که ظاهراً یکی از اهداف اصلی سفر الشرع به واشنگتن بوده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت واشنگتن برخی از تحریمها علیه دمشق را برای ۱۸۰ روز آینده به حالت تعلیق درمیآورد، اما تحریمهای مرتبط با روسیه و ایران همچنان برقرار خواهند ماند.
قانون حمایت از غیرنظامیان سوریه مصوب سال ۲۰۱۹، که بیشتر با نام «قانون سزار» شناخته میشود، تحریمهای سختگیرانهای را علیه رژیم سابق اسد به دلیل نقض گسترده حقوق بشر از جمله قتل دهها هزار زندانی سیاسی وضع کرده بود.
از زمان سقوط رژیم اسد، ایالات متحده و دیگر قدرتهای بینالمللی تحریمهایی را علیه دمشق حفظ کردهاند که بهعنوان اصلیترین مانع در مسیر بازسازی سوریه پس از جنگ تلقی میشوند.
این تحریمها به عاملی بازدارنده برای شرکتهای خارجی که قصد صادرات کالاهای حیاتی به سوریه یا سرمایهگذاری در این کشور را دارند، تبدیل شدهاند و باور عمومی بر این است که آینده سوریه به لغو دائمی این تحریمها وابسته است.
آینده روابط سوریه و اسرائیل
گزارشها حاکی از آن است که ایالات متحده در تلاش است سوریه را به جدیدترین عضو «توافقات ابراهیم» تبدیل کند، اما به نظر میرسد الشرع با ایده عادیسازی روابط با اسرائیل کاملاً موافق نیست.
سوریه هیچگونه رابطهای با اسرائیل ندارد و تأکید کرده است که تا زمانی که بلندیهای جولان اشغالی به سوریه بازگردانده نشود و حملات اسرائیل به خاک سوریه متوقف نگردد، چنین روابطی برقرار نخواهد شد.
ترامپ مشتاق است کشورهای بیشتری را به آنچه «توافقات ابراهیم» نامیده میشود — که امارات، بحرین، مراکش و سودان آن را امضا کردهاند — بیفزاید، اما جنگ غزه مانع گسترش این روند عادیسازی شده است.
گزارشها حاکی از آن است که سوریه یکی از کشورهایی است که ترامپ علاقهمند به پیوستن آن به این توافقهاست، اما الشرع بار دیگر اعلام کرده است که تا زمانی که وضعیت کنونی ادامه دارد، سوریه به جمع امضاکنندگان نخواهد پیوست.
او روز دوشنبه در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت: «من معتقدم وضعیت سوریه با وضعیت کشورهایی که توافقات ابراهیم را امضا کردهاند متفاوت است. سوریه با اسرائیل مرز مشترک دارد و اسرائیل از سال ۱۹۶۷ بلندیهای جولان را اشغال کرده است. ما قصد نداریم در حال حاضر وارد مذاکرات مستقیم شویم. شاید دولت ایالات متحده به رهبری رئیسجمهور ترامپ بتواند به ما در رسیدن به چنین مذاکراتی کمک کند.»
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، بهطور غیرمنتظرهای در گفتوگوهای دفتر بیضی میان ترامپ و الشرع حضور یافت؛ حضوری که نقش کلیدی آنکارا را بهعنوان واسطه میان دو طرف برجسته کرد.
فیدان روز یکشنبه سفری اعلامنشده به واشنگتن داشت و در زمان انجام سفر تاریخی شرع به پایتخت آمریکا هنوز در آنجا حضور داشت.
پس از دیدار با همتای آمریکایی خود، مارکو روبیو، فیدان به نشست ترامپ و الشرع دعوت شد.
او گفت: «در بخشی از جلسه از ما خواسته شد که بپیوندیم.»
فیدان نگفت چه موضوعاتی در جلسه مطرح شد یا چرا به آن دعوت شده است، اما ترکیه متحدی نزدیک برای هر دو طرف، دمشق و واشنگتن، به شمار میرود.
ترکیه درگیر مجموعهای از نبردها با SDF بوده است؛ گروهی که آنکارا معتقد است با حزب کارگران کردستان— (پ ک ک) سازمانی که در ترکیه غیرقانونی اعلام شده — ارتباط دارد.
نارضایتی در جناح MAGA از دیدار شرع
در حالی که بسیاری از عملگرایان در واشنگتن جذب احمد الشرع را حرکتی هوشمندانه برای گسترش نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میدانند، برخی از اعضای جناح «اول آمریکا» (MAGA) از این رویکرد ناراضیاند.
لارا لامر، یکی از چهرههای بانفوذ جناح MAGA، از دولت ترامپ بهخاطر دعوت از شرع به کاخ سفید انتقاد کرد و بارها رئیسجمهور سوریه را به داعش مرتبط دانست و از او با نام سابقش، «ابو محمد الجولانی»، یاد کرد.
او ویدیویی از بازدید خود از بلندیهای جولان اشغالی توسط اسرائیل منتشر کرد، جایی که با اهالی دروزی سوری دیدار کرد؛ افرادی که درباره خریداری شرع و کشتارها در استان السویدا ابراز تردید کردند.
او نوشت: «من به بمباران داعش و ممنوعیت ورود جهادگران به کشورمان رأی دادم. حالا داعش در کاخ سفید است و احساس میکنم آمریکا تحت تسلط مسلمانان قرار گرفته است.»
در حالی که برخی در جناح MAGA، تعامل ترامپ با رهبری جدید سوریه را فرصتی برای جدا کردن دمشق از روسیه میبینند، جناح ضداسلام همچنان بهشدت مخالف شرع است و او را با گروه داعش و آزار مسیحیان برابر میدانند.
دیگر جمهوریخواهان همچنان با «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) به رهبری کردها که بخش عمدهای از شمالشرق سوریه را کنترل میکنند همسو هستند و دولت جدید را تهدیدی برای این پروژه تحت حمایت آمریکا در سوریه میدانند.