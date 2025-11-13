میلی صفحه خبر لوگو بالا
آب سرد بر پیکر ایتالیا؛ جام جهانی دورتر شد!

تیم ملی فوتبال نروژ با پیروزی بر استونی در یک قدمی صعود به جام جهانی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۵۲
آب سرد بر پیکر ایتالیا؛ جام جهانی دورتر شد!

به گزارش تابناک، در آغاز دور جدید بازی‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه I اروپا؛ تیم ملی نروژ از ساعت ۲۰:۳۹ امشب (پنجشنبه) میزبان استونی بود و با پیروزی ۴ بر یک مقابل این تیم به یک قدمی صعود رسید.

الکساندر سورلوث (۵۰ و ۵۲) و ارلینگ هالند (۵۶ و ۶۲) برای نروژ در این بازی بریس کردند.

در دیگر بازی این گروه؛ ایتالیا از ساعت ۲۳:۱۵ مقابل مولداوی به میدان می‌رود و در صورت عدم پیروزی مقابل این تیم، صعود نروژ قطعی می‌شود؛ اگرچه با توجه به شرایط موجود، حتی در صورت پیروزی ایتالیا و کشیده شدن کار به بازی رو در رو نیز باید صعود نروژ را قطعی دانست.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

ارمنستان صفر - مجارستان یک
آذربایجان صفر - ایسلند ۲

امشب و از ساعت ۲۳:۱۵ چند دیدار دیگر نیز برگزار خواهد شد.

جام جهانی جام جهانی 2026 انتخابی جام جهانی ایتالیا مسابقه فوتبال
