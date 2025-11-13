آب سرد بر پیکر ایتالیا؛ جام جهانی دورتر شد!

به گزارش تابناک، در آغاز دور جدید بازی‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه I اروپا؛ تیم ملی نروژ از ساعت ۲۰:۳۹ امشب (پنجشنبه) میزبان استونی بود و با پیروزی ۴ بر یک مقابل این تیم به یک قدمی صعود رسید.

الکساندر سورلوث (۵۰ و ۵۲) و ارلینگ هالند (۵۶ و ۶۲) برای نروژ در این بازی بریس کردند.

در دیگر بازی این گروه؛ ایتالیا از ساعت ۲۳:۱۵ مقابل مولداوی به میدان می‌رود و در صورت عدم پیروزی مقابل این تیم، صعود نروژ قطعی می‌شود؛ اگرچه با توجه به شرایط موجود، حتی در صورت پیروزی ایتالیا و کشیده شدن کار به بازی رو در رو نیز باید صعود نروژ را قطعی دانست.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

ارمنستان صفر - مجارستان یک

آذربایجان صفر - ایسلند ۲

امشب و از ساعت ۲۳:۱۵ چند دیدار دیگر نیز برگزار خواهد شد.