واکنش تند آمریکا به اروپا: حق تعیین تکلیف برای ما ندارید

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به انتقاد برخی متحدان اروپایی واشنگتن در مورد وجاهت قانونی حملات دولت ترامپ در منطقه کارائیب به بهانه مواد مخدر، گفت: اروپا حق ندارد در مورد نحوه دفاع آمریکا از امنیت ملی خود تعیین تکلیف کند.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۵۰
| |
3 بازدید
واکنش تند آمریکا به اروپا: حق تعیین تکلیف برای ما ندارید

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه هفت در منطقه نیاگارا در کانادا از اتحادیه اروپا به خاطر متهم کردن واشنگتن و دولت ترامپ در نقض قوانین بین المللی به دلیل حملاتش در منطقه کارائیب به شدت انتقاد کرد.

روبیو تصریح کرد: «برای من جالب است که همه این کشورها می‌خواهند ما موشک های تاماهاوک با قابلیت هسته‌ای را برای دفاع از اروپا بفرستیم اما وقتی آمریکا ناوهای هواپیمابر را در نیمکره خود، جایی که ما زندگی می‌کنیم مستقر می‌کند، به نوعی این یک مشکل است!»

وی ادامه داد: «من فکر نمی‌کنم که اتحادیه اروپا در موقعیتی باشد که تعیین کند قوانین بین المللی چیست. آنها مطمئنا نمی‌توانند تعیین کنند که آمریکا چگونه از امنیت ملی خود دفاع کند!»

روبیو تاکید کرد: «آمریکا تحت حمله تروریست‌های مواد مخدر سازمان یافته و جنایتکار در نیمکره ما قرار دارد و رئیس جمهور در دفاع از کشور ما به این حملات پاسخ می‌دهد.»

وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: «بنابراین، رئیس جمهور کاملا روشن کرده است که وظیفه او محافظت از آمریکا در برابر تهدیدات است و این کاری است که او در این عملیات‌ها انجام می‌دهد.»

ژان نوئل بارو (Jean-Noel Barrot) وزیر خارجه فرانسه در آغاز نشست وزیران گروه هفت در کانادا، در گفت وگو با خبرنگاران به صراحت تمام، مخالفت خود را با اقدام دولت آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کارائیب ابراز کرد و گفت که جلوگیری از «بی‌ثباتی ناشی از تشدید احتمالی تنش‌ها» بسیار مهم است.

وی بدون اشاره مستقیم به اقدامات خاص آمریکا، گفت: ما با نگرانی عملیات نظامی در منطقه کارائیب را زیر نظر داشته‌ایم زیرا آنها قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ناو یو اس اس جرالد آر. فورد بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، وارد منطقه‌ای تحت کنترل فرماندهی جنوبی نیروهای دریایی آمریکا شد که شامل آمریکای لاتین و کارائیب می‌شود.

از ماه سپتامبر نیروهای آمریکایی حداقل ۲۰ کشتی را در آب‌های بین‌المللی منهدم کرده‌ و حداقل ۸۰ نفر را کشته‌اند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که این عملیات‌ها که جزئیات آن هنوز نامشخص است، بخشی از یک عملیات مبارزه با مواد مخدر است.

پیش از این، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفته بود که این حملات «تروریست‌های مواد مخدر» را در مسیرهای شناخته شده قاچاق مواد مخدر هدف قرار داده‌اند، اگرچه مقامات آمریکایی شواهد خاصی مبنی بر قاچاق مواد مخدر توسط این قایق‌ها یا تهدید آنها علیه آمریکا ارائه نکرده‌اند.

برخی از کارشناسان می‌گویند که این حملات که هم در اقیانوس آرام و هم در کارائیب انجام شده است، حتی اگر قاچاقچیان شناخته شده مواد مخدر را هدف قرار دهند، ممکن است قوانین بین‌المللی را نقض کنند.

ولکر تورک کمیسر حقوق بشر سازمان ملل این هفته خواستار تحقیق در مورد قانونی بودن این حملات شد و نسبت به «نشانه‌های قوی» از «کشتارهای فراقضایی» هشدار داد.

وزارت جنگ آمریکا تائید کرد که ناو هواپیمابر هسته‌ای یو اس اس جرالد فورد و سایر کشتی‌های جنگی وارد منطقه مسئولیت فرماندهی جنوبی که کارائیب را پوشش می‌دهد، شده‌اند. یو اس اس جرالد فورد بزرگترین ناو هواپیمابر جهان و پیشرفته‌ترین ناو نیروی دریایی آمریکا است.

به گفته چندین منبع آگاه از جلسات کاخ سفید به شبکه سی بی اس نیوز، مقامات ارشد نظامی روز چهارشنبه گزینه‌های به‌ روز شده‌ای را برای عملیات احتمالی در ونزوئلا از جمله حملات زمینی به رئیس جمهور آمریکا ارائه کردند با این حال، دو نفر از این منابع به سی‌ بی‌ اس نیوز گفتند که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

در همین حال، ونزوئلا روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک رزمایش نظامی عظیم را در سراسر کشور آغاز کرده که طبق گزارش‌ها حدود ۲۰۰ هزار نیرو در آن شرکت دارند.

بسیاری از مردم، چه در داخل ونزوئلا از جمله نیکولاس مادورو رئیس جمهور و چه ناظران خارج از کشور معتقدند که افزایش فشار نظامی آمریکا با هدف برکناری مادورو از قدرت است.

آمریکا اروپا کارائیب ونزوئلا
