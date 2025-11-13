حکم دادگاه برای شوخی زینب موسوی با فردوسی بزرگ

به گزارش تابناک به نقل از سینما دیلی، در بخشی از این حکم که توسط همسر زینب موسوی منتشر شده آمده: «متهم موظف است تحت نظارت بنیاد فردوسى و با راهنمایى یک استاد مورد تأیید این بنیاد، طى مدت شش ماه، یک رساله اجبارى را در زمینه هایى مانند جایگاه فردوسى در هویت وفرهنگ ملى ایران، اهمیت شاهنامه فردوسى در فرهنگ وادب پارسى و ... تدوین و از آن دفاع کند.

متهم مکلف است حداقل به میزان ۱۲۰ ساعت با هماهنگی کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و مدیریت آموزش وپرورش، دوره هاى قصه گویى خود را با استفاده از ظرفیت هاى شاهنامه فردوسى در مدارس یا مراکز فرهنگی مناطق کم برخوردار اجرا کند و مستندات آن را به اجراى احکام ارائه نماید.»