به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «امید کریمیان» نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با حضور وزیر راه و شهرسازی، ضمن خیرمقدم به هیئت اعزامی وزارتخانه، اظهار کرد: به سرزمین فرهنگ، مهر و مرزبانی خوش آمدید. سخنانم را نه از سر گلایه، بلکه با نگاهی دلسوزانه و صادقانه برای توسعه کردستان بیان میکنم. انتقادم از سر خیرخواهی است، نه تخریب.
وی با بیان اینکه دولت در سالهای اخیر گامهای مثبتی در توسعه زیرساختهای کردستان برداشته است، افزود: از معاونان محترم وزارت راه بهویژه دکتر بازوند به دلیل آغاز مناقصه دو پروژه حیاتی برای مریوان و سروآباد شامل تونل اورامان و کنارگذر شمالی مریوان تشکر میکنم. این دو طرح تحولی بزرگ در تاریخ حملونقل غرب کشور خواهند بود.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس، در ادامه از تلاشهای دکتر اکبری برای تخصیص اعتبارات ویژه در حوزه راههای روستایی، پایانه مرزی باشماق و توسعه زیرساختهای حملونقل شهرستانها قدردانی کرد و یادآور شد: با وجود این اقدامات، همچنان توزیع اعتبارات در سطح کشور عادلانه نیست. شاخص برخورداری شهرستان سروآباد تنها ۶۷ درصد و مریوان ۴۷ درصد است، در حالیکه این مناطق از پرظرفیتترین نقاط کشور از نظر تجارت مرزی و گردشگری هستند.
وی با اشاره به عقبماندگی شبکه راههای روستایی در دو شهرستان تاکید کرد: اکنون در مریوان ۲۳۰ کیلومتر و در سروآباد ۸۰ کیلومتر راه روستایی خاکی داریم. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، برای آسفالت کامل این مسیرها بیش از ۷۰ سال زمان لازم است؛ در حالیکه مردم ما استحقاق بهترین راهها را دارند.
کریمیان با تأکید بر اینکه عدالت در تخصیص اعتبارات راههای روستایی رعایت نشده است، تصریح کرد: استان کردستان با وجود نقش حیاتی در امنیت و مرزبانی، در سالهای گذشته از اعتبارات راهی و حملونقل بینصیب مانده است. انتظار میرود وزارت راه با نگاه ملی، سهم استان را افزایش دهد و از شاخصهای برخورداری بهعنوان معیار واقعی توسعه استفاده کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از حذف کردستان از طرح آمایش مراکز لجستیک کشور یادآور شد: در سال ۱۳۹۷، وزارت راه و شهرسازی طرح ملی آمایش مراکز لجستیک کشور را با هدف افزایش بهرهوری حملونقل، تقویت ترانزیت بینالمللی و کاهش آلایندگی زیستمحیطی به تصویب رساند، اما در میان ۵۸ مرکز شناساییشده، نامی از کردستان وجود ندارد. این در حالی است که تنها در گمرک باشماق مریوان، در سال ۱۴۰۳ بیش از پنجونیم میلیون تن کالا به ارزش حدود ۶.۵ میلیارد دلار جابهجا شده که معادل تردد ۲۵۰ هزار کامیون است.
کریمیان افزود: این آمار نشان میدهد که کردستان یکی از مهمترین محورهای ترانزیتی کشور است و حذف آن از نقشه لجستیک ملی، بیعدالتی آشکار است. انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی با بازنگری در این طرح، جایگاه استان را در شبکه حملونقل ملی ارتقا دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه توسعه متوازن یکی از ارکان عدالت سرزمینی است، تصریح کرد: مردم کردستان با صبر و امید سالها چشمانتظار توسعه راهها و زیرساختها هستند. تحقق عدالت در حملونقل نه لطف، بلکه وظیفه است و بدون رفع محرومیتهای زیرساختی، توسعه پایدار در این استان ممکن نخواهد بود.
نماینده مریوان و سروآباد در پایان گفت: با روحیه تلاشگر و نگاه عدالتمحور وزیر محترم راه و شهرسازی امیدواریم کردستان از وضعیت فعلی خارج شده و به جایگاه واقعی خود در شبکه حملونقل ملی برسد. ما به آینده امیدواریم و از دولت میخواهیم نگاه ویژهتری به مرز، راه و مسکن مردم این استان داشته باشد.