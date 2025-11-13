میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد نماینده مجلس از وضعیت نامتوازن اعتبارات حوزه راه و حمل‌ونقل در استان کردستان / خلاف عدالت سرزمینی رخ داده است

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، از وضعیت نامتوازن برخورداری شهرستان‌های کردستان از اعتبارات حوزه راه و حمل‌ونقل انتقاد کرد و گفت: استان کردستان با وجود ظرفیت‌های ترانزیتی و مرزی، در طرح ملی آمایش مراکز لجستیک کشور نادیده گرفته شده و این امر خلاف عدالت سرزمینی است.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۳۱
| |
200 بازدید
انتقاد نماینده مجلس از وضعیت نامتوازن اعتبارات حوزه راه و حمل‌ونقل در استان کردستان / خلاف عدالت سرزمینی رخ داده است

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «امید کریمیان» نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور وزیر راه و شهرسازی، ضمن خیرمقدم به هیئت اعزامی وزارتخانه، اظهار کرد: به سرزمین فرهنگ، مهر و مرزبانی خوش آمدید. سخنانم را نه از سر گلایه، بلکه با نگاهی دلسوزانه و صادقانه برای توسعه کردستان بیان می‌کنم. انتقادم از سر خیرخواهی است، نه تخریب.

وی با بیان اینکه دولت در سال‌های اخیر گام‌های مثبتی در توسعه زیرساخت‌های کردستان برداشته است، افزود: از معاونان محترم وزارت راه به‌ویژه دکتر بازوند به دلیل آغاز مناقصه دو پروژه حیاتی برای مریوان و سروآباد شامل تونل اورامان و کنارگذر شمالی مریوان تشکر می‌کنم. این دو طرح تحولی بزرگ در تاریخ حمل‌ونقل غرب کشور خواهند بود.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس، در ادامه از تلاش‌های دکتر اکبری برای تخصیص اعتبارات ویژه در حوزه راه‌های روستایی، پایانه مرزی باشماق و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان‌ها قدردانی کرد و یادآور شد: با وجود این اقدامات، همچنان توزیع اعتبارات در سطح کشور عادلانه نیست. شاخص برخورداری شهرستان سروآباد تنها ۶۷ درصد و مریوان ۴۷ درصد است، در حالی‌که این مناطق از پرظرفیت‌ترین نقاط کشور از نظر تجارت مرزی و گردشگری هستند.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی شبکه راه‌های روستایی در دو شهرستان تاکید کرد: اکنون در مریوان ۲۳۰ کیلومتر و در سروآباد ۸۰ کیلومتر راه روستایی خاکی داریم. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، برای آسفالت کامل این مسیرها بیش از ۷۰ سال زمان لازم است؛ در حالی‌که مردم ما استحقاق بهترین راه‌ها را دارند.

کریمیان با تأکید بر اینکه عدالت در تخصیص اعتبارات راه‌های روستایی رعایت نشده است، تصریح کرد: استان کردستان با وجود نقش حیاتی در امنیت و مرزبانی، در سال‌های گذشته از اعتبارات راهی و حمل‌ونقل بی‌نصیب مانده است. انتظار می‌رود وزارت راه با نگاه ملی، سهم استان را افزایش دهد و از شاخص‌های برخورداری به‌عنوان معیار واقعی توسعه استفاده کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از حذف کردستان از طرح آمایش مراکز لجستیک کشور یادآور شد: در سال ۱۳۹۷، وزارت راه و شهرسازی طرح ملی آمایش مراکز لجستیک کشور را با هدف افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل، تقویت ترانزیت بین‌المللی و کاهش آلایندگی زیست‌محیطی به تصویب رساند، اما در میان ۵۸ مرکز شناسایی‌شده، نامی از کردستان وجود ندارد. این در حالی است که تنها در گمرک باشماق مریوان، در سال ۱۴۰۳ بیش از پنج‌ونیم میلیون تن کالا به ارزش حدود ۶.۵ میلیارد دلار جابه‌جا شده که معادل تردد ۲۵۰ هزار کامیون است.

کریمیان افزود: این آمار نشان می‌دهد که کردستان یکی از مهم‌ترین محورهای ترانزیتی کشور است و حذف آن از نقشه لجستیک ملی، بی‌عدالتی آشکار است. انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی با بازنگری در این طرح، جایگاه استان را در شبکه حمل‌ونقل ملی ارتقا دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه متوازن یکی از ارکان عدالت سرزمینی است، تصریح کرد: مردم کردستان با صبر و امید سال‌ها چشم‌انتظار توسعه راه‌ها و زیرساخت‌ها هستند. تحقق عدالت در حمل‌ونقل نه لطف، بلکه وظیفه است و بدون رفع محرومیت‌های زیرساختی، توسعه پایدار در این استان ممکن نخواهد بود.

نماینده مریوان و سروآباد در پایان گفت: با روحیه تلاشگر و نگاه عدالت‌محور وزیر محترم راه و شهرسازی امیدواریم کردستان از وضعیت فعلی خارج شده و به جایگاه واقعی خود در شبکه حمل‌ونقل ملی برسد. ما به آینده امیدواریم و از دولت می‌خواهیم نگاه ویژه‌تری به مرز، راه و مسکن مردم این استان داشته باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کردستان حمل و نقل اعتبارات نماینده مجلس انتقاد
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رشد چشمگیر صنایع نظامی و دفاعی ایران
بزرگ‌ترین خطر فرهنگی برای دفاع مقدس
تعیین تکلیف پرونده مدارس کانکسی کردستان
عوامل ماندگاری نهضت امام خمینی(ره)
وضعیت نامطلوب اشتغال در کردستان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
معاون جدید پزشکیان منصوب شد
تلویزیون عربی: این موشک جدید ایرانی مایه نگرانی اسرائیل شده
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005cbP
tabnak.ir/005cbP