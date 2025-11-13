ریزش آوار در آبسرد دماوند با ۴ کشته و مصدوم

حادثه آوار در آبسرد دماوند جان یک نفر را گرفت و سه مصدوم بر جای گذاشت؛ تکنسین‌های اورژانس با حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه را انجام دادند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، شروین تبریزی درباره وقوع این حادثه توضیح داد: ظهر امروز پنجشنبه (۲۲ آبان) در ساعت ۱۴:۳۳، حادثه‌ای مربوط به ریزش آوار در منطقه آبسرد دماوند، محله اتابک، خیابان معراج، کوچه گل نرگس، به مرکز اورژانس تهران گزارش شد.

اعزام نیروهای امدادی به محل حادثهوی اعلام کرد: پس از دریافت گزارش، کادر امدادی اورژانس تهران با استفاده از سه دستگاه آمبولانس سریعاً به صحنه حادثه اعزام شدند.

ارزیابی و اقدامات درمانی توسط اورژانستبریزی افزود: تیم اورژانس تهران پس از حضور در محل، وضعیت افرادی که دچار حادثه شده بودند را بررسی کردند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

تلفات و وضعیت مجروحان

سخنگوی مرکز اورژانس تهران در ادامه بیان کرد: این حادثه منجر به جان‌باختن یک نفر شد و سه نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

وی تأکید کرد: مصدومان این حادثه جهت تکمیل فرآیند درمانی به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شدند.