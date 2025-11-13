میلی صفحه خبر لوگو بالا
ریزش آوار در آبسرد دماوند با ۴ کشته و مصدوم

حادثه آوار در آبسرد دماوند جان یک نفر را گرفت و سه مصدوم بر جای گذاشت؛ تکنسین‌های اورژانس با حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه را انجام دادند.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۲۳
| |
340 بازدید
ریزش آوار در آبسرد دماوند با ۴ کشته و مصدوم

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، شروین تبریزی درباره وقوع این حادثه توضیح داد: ظهر امروز پنجشنبه (۲۲ آبان) در ساعت ۱۴:۳۳، حادثه‌ای مربوط به ریزش آوار در منطقه آبسرد دماوند، محله اتابک، خیابان معراج، کوچه گل نرگس، به مرکز اورژانس تهران گزارش شد.

اعزام نیروهای امدادی به محل حادثهوی اعلام کرد: پس از دریافت گزارش، کادر امدادی اورژانس تهران با استفاده از سه دستگاه آمبولانس سریعاً به صحنه حادثه اعزام شدند.

ارزیابی و اقدامات درمانی توسط اورژانستبریزی افزود: تیم اورژانس تهران پس از حضور در محل، وضعیت افرادی که دچار حادثه شده بودند را بررسی کردند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

تلفات و وضعیت مجروحان

سخنگوی مرکز اورژانس تهران در ادامه بیان کرد: این حادثه منجر به جان‌باختن یک نفر شد و سه نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

وی تأکید کرد: مصدومان این حادثه جهت تکمیل فرآیند درمانی به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شدند.

دماوند آبسرد ریزش آوار کشته و مصدوم
