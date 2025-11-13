ریزش آوار در آبسرد دماوند با ۴ کشته و مصدوم

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، شروین تبریزی درباره وقوع این حادثه توضیح داد: ظهر امروز پنجشنبه (۲۲ آبان) در ساعت ۱۴:۳۳، حادثهای مربوط به ریزش آوار در منطقه آبسرد دماوند، محله اتابک، خیابان معراج، کوچه گل نرگس، به مرکز اورژانس تهران گزارش شد.
اعزام نیروهای امدادی به محل حادثهوی اعلام کرد: پس از دریافت گزارش، کادر امدادی اورژانس تهران با استفاده از سه دستگاه آمبولانس سریعاً به صحنه حادثه اعزام شدند.
ارزیابی و اقدامات درمانی توسط اورژانستبریزی افزود: تیم اورژانس تهران پس از حضور در محل، وضعیت افرادی که دچار حادثه شده بودند را بررسی کردند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.
تلفات و وضعیت مجروحان
سخنگوی مرکز اورژانس تهران در ادامه بیان کرد: این حادثه منجر به جانباختن یک نفر شد و سه نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.
وی تأکید کرد: مصدومان این حادثه جهت تکمیل فرآیند درمانی به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شدند.