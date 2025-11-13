وزیر نیرو با تأکید بر اینکه انتقال آب از هلیل‌رود به هیچ عنوان انجام نخواهد شد، افزود: این پروژه فعلاً متوقف است و هرگونه تصمیم نهایی منوط به بررسی‌های میدانی و نیاز منطقه خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عباس علی‌آبادی ظهر امروز ۲۲ آبان در جلسه شورای اداری شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حضور مسئولان در میان مردم، اظهار کرد: اگرچه وظیفه ما سنگین‌تر شده، اما تلاش می‌کنیم با اقدامات عملی و میدانی مشکلات مردم را کاهش دهیم. کشور در دوره‌ای سخت از خشکسالی قرار دارد و باید مدیریت منابع با دقت بیشتری انجام شود.

وی با قدردانی از پیگیری‌های نماینده جیرفت در مجلس، بیان کرد: برخی تصمیمات در اختیار وزارت نیرو نیست و نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌ها دارد، اما در مواردی که مربوط به وزارت نیرو باشد، با جدیت پیگیری خواهد شد. در حوزه‌هایی مانند شرکت توزیع برق و آبفا نیز دستور رسیدگی صادر شده است.

علی‌آبادی با تأکید بر اینکه انتقال آب از هلیل‌رود به هیچ عنوان انجام نخواهد شد، افزود: این پروژه فعلاً متوقف است و هرگونه تصمیم نهایی منوط به بررسی‌های میدانی و نیاز منطقه خواهد بود. در صورت شروع هرگونه عملیات، باید اطلاع‌رسانی شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری به عمل آید.

وزیر نیرو از پیشرفت مطلوب پروژه‌های زیرساختی در استان کرمان خبر داد و گفت: در حوزه برق، ۱۱ پروژه با اعتبار ۲۷۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و سه پروژه دیگر نیز با ۸۸۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی شده است. همچنین ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته شده و کرمان در این زمینه رتبه نخست کشور را دارد.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات مجوز احداث نیروگاه خورشیدی و غیربرقی صادر شده و در صورت عدم اجرای طرح‌ها، زیرساخت‌ها بازپس گرفته خواهد شد و لازم است جنوب استان کرمان در مصرف و تولید انرژی به الگو تبدیل شود.

علی‌آبادی تأکید کرد: با وفاق و همدلی ملی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. درباره استقرار شرکت برق جنوب کرمان نیز موافق هستیم و موضوع در دست بررسی است.

وی گفت: بهینه‌سازی شبکه برق در جیرفت و عنبرآباد به دلیل خسارات اخیر در دستور کار قرار دارد.