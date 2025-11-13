میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار درباره تأسیس دانشگاهی جعلی در ارمنستان

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به ضرورت تفکیک علم طب ایرانی از جریانات غیرعلمی، تأکید کرد: یکی از ریشه‌های گسترش شبه‌علم، دادن تریبون به افراد بی‌صلاحیت از سوی رسانه ملی است. باید فرصت به متخصصان واقعی داده شود تا از خرافه‌سازی و انحراف افکار عمومی جلوگیری شود. صدا و سیما نباید مروج چهره‌هایی باشد که هیچ ارتباطی با جامعه علمی ندارند.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۱۵
| |
479 بازدید
هشدار درباره تأسیس دانشگاهی جعلی در ارمنستان

به گزارش تابناک به نقل از وبدا، دکتر سید محمد میرخانی، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی کشور در مراسم افتتاحیه دومین کنگره ملی طب ایرانی؛ اظهار داشت: امروز نقطه‌عطفی برای همگرایی طب ایرانی و سازمان نظام پزشکی کشور است. تشکیل ساختارهای تخصصی طب ایرانی در سازمان نظام پزشکی تلاشی است برای تثبیت فضای علمی و جلوگیری از برهم‌کنش‌های غیرتخصصی در حوزه سلامت.

وی سپس به سامانه مداخلات غیرپزشکی پرداخت و گفت: در اردیبهشت امسال سامانه‌ای تخصصی در سازمان نظام پزشکی راه‌اندازی شد تا افرادی که بدون صلاحیت علمی وارد عرصه درمان می‌شوند شناسایی و رسیدگی شوند؛ افرادی که غالباً با عنوان طب اسلامی یا درمان سنتی سلامت مردم را به خطر انداخته و با ترویج خرافه، چهره طب ایرانی را مخدوش می‌کنند.

وی افزود: این سامانه حاصل چند ماه همکاری مشترک با معاونت طب ایرانی وزارت بهداشت است و هدف آن حفظ شأن علمی طب ایرانی و حمایت از بیماران است.

دکتر میرخانی ادامه داد: با اجرای این طرح اعتراض‌هایی از سوی بعضی مدعیان طب سنتی مطرح شد؛ حتی برخی افراد غیرعلمی و فعالان غیرپزشک ایجاد سامانه را اقدام علیه طب ایرانی دانستند، اما واقعیت این است که طب ایرانی واقعی خود پرچم‌دار مقابله با مداخله‌گران غیرپزشک است و انجمن علمی طب ایرانی نیز از این اقدام حمایت کرده است.

دکتر میرخانی با انتقاد از جریان‌های غیرعلمی گفت: کسانی که از تعصب و سودجویی تغذیه می‌کنند، علم را ابزار تبلیغ یا تجارت قرار می‌دهند. علم تعصب نمی‌پذیرد و هر یافته علمی باید در چارچوب پژوهش و دانشگاه تأیید شود. آنچه امروز در نظام آموزشی طب ایرانی جریان دارد علمی، مستند و قابل ارزیابی است. پزشکانی که در این مسیر فعالیت دارند باید حمایت شوند و تفکیک آنان از افراد غیرپزشک ضروری است.

وی درباره سوءاستفاده‌های ساختگی با عنوان آموزش بین‌المللی نیز توضیح داد: اخیراً گزارش‌هایی دریافت شده مبنی بر تأسیس دانشگاهی جعلی در ارمنستان با ادعای آموزش طب اسلامی و دریافت مبالغی سنگین از دانشجویان، بدون هرگونه مجوز رسمی یا اعتبار علمی. چنین مواردی مصداق روشنی از تهدید سلامت و تخریب جایگاه علمی طب ایرانی است و برخورد قضایی با عاملان آن ضروری است.

دکتر میرخانی به نقش رسانه‌ها نیز اشاره کرد و تصریح کرد: یکی از ریشه‌های گسترش شبه‌علم، دادن تریبون به افراد بی‌صلاحیت از سوی رسانه ملی است. باید فرصت به متخصصان واقعی داده شود تا از خرافه‌سازی و انحراف افکار عمومی جلوگیری شود. صدا و سیما نباید مروج چهره‌هایی باشد که هیچ ارتباطی با جامعه علمی ندارند.

وی با اشاره به پیگیری‌های قضایی در پرونده‌های مختلف یادآور شد در چند مورد مشخص از جمله در دانشگاه علوم پزشکی ارتش، احکام قطعی مبنی بر محکومیت دوساله و رد مال صادر شده است. انتظار می‌رود این روند قضایی ادامه یابد تا زمینه فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه سلامت به طور کامل از میان برود.

در ادامه وی با تأکید بر همکاری تنگاتنگ بین نظام پزشکی و انجمن علمی طب ایرانی گفت: طب ایرانی آکادمیک نه‌تنها حاشیه‌ساز نیست بلکه خود در خط مقدم مبارزه با شبه‌علم و خرافه قرار دارد. این طب ریشه در میراث علمی ایران دارد و باید با پشتوانه دانشگاهی و پژوهش‌های نوین مقوی‌تر شود.

