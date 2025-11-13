میلی صفحه خبر لوگو بالا
برنامه‌ریزی دولت برای رفع بوی نامطبوع اتوبان قم ـ تهران

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری بر تدوین و اجرای کامل طرح رفع بوی نامطبوع اتوبان تهران - قم در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۱۴
| |
422 بازدید
برنامه‌ریزی دولت برای رفع بوی نامطبوع اتوبان قم ـ تهران

به گزارش تابناک، محمدجعفر قائم‌پناه در جلسه «کارگروه ملی پسماند» که با محوریت بررسی دلایل بوی نامطبوع اتوبان تهران - قم و چگونگی رفع آن، با اشاره به تفاوت ماهوی فاضلاب شهری و کمپوست، گفت: در فرآیند تولید کمپوست، حتی در صورت نبود تفکیک از مبدأ، مواد پلاستیکی از چرخه حذف می‌شوند و ترکیب نهایی آن متفاوت از پسماند خام است.

وی با تاکید بر اینکه باید مبانی علمی در تصمیم‌گیری‌ها رعایت شود، افزود: اگر استانداردی وجود دارد، همه دستگاه‌ها موظفند آن را ملاک عمل قرار دهند. اگر کسی به استاندارد فعلی نقدی دارد، باید با استناد علمی و شواهد پژوهشی و نه بر اساس حدس و گمان دلایل خود را ارائه کنند.

قائم‌پناه ادامه داد: زمان جذب فلزات سنگین در خاک و تأثیر آن بر محصولات کشاورزی فرآیندی طولانی است. نمی‌توان بدون پشتوانه علمی درباره آثار سمی آن قضاوت کرد. باید آزمایش‌های دقیق و مستند انجام شود و نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه استانداردهای ملی باید مبنای کار همه دستگاه‌ها باشد، ادامه داد: اگر نظر علمی جدیدی وجود دارد باید به‌صورت مستند و رسمی به اداره استاندارد کشور ارائه و بررسی شود.

قائم‌پناه با اشاره به بررسی وضعیت بوی نامطبوع در اتوبان قم ـ تهران، گفت: طبق گزارش‌های سازمان بازرسی، مجتمع «دام‌گستر» بیشترین نقش را در ایجاد بوی نامطبوع این منطقه دارد. بر همین اساس، با تدبیر سازمان بازرسی و تدوین برنامه مشترک بین وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها، هرکدام این سه دستگاه در جلسه آینده کارگروه ملی پسماند، گزارش اجرایی خود را ارائه کنند تا با اجرای کامل طرح، بوی نامطبوع این مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی تاکید کرد: این موضوع از اهمیت ملی برخوردار است و باید با جدیت پیگیری شود تا مسافران و هم‌وطنانی که از مسیر قم ـ تهران تردد می‌کنند، با این معضل مواجه نباشند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به لزوم تدوین چارچوب ملی متناسب با اقلیم هر منطقه کشور برای مدیریت پسماند، گفت: شهرداری‌ها و استانداری‌ها باید براساس شرایط بومی خود، برنامه عملیاتی زمان‌بندی‌شده‌ برای مدیریت زباله تدوین و ارائه کنند. در مناطق شمالی ایران باید سهم زباله‌سوزی، بازیافت، کمپوست و دفن بهداشتی مشخص شود تا بر مبنای استاندارد جهانی عمل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت نظارت و پیگیری مستمر افزود: همان‌گونه که میزان ساخت مدرسه یا نیروگاه خورشیدی پایش می‌شود، باید شاخص مدیریت پسماند و آموزش زیست‌محیطی نیز در ارزیابی عملکرد استان‌ها لحاظ شود.

گزارش سازمان بازرسی و تأکید بر برخورد با ترک فعل دستگاه‌ها

در ادامه این جلسه، افشین سهراب‌خان رئیس منطقه یک کشوری سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان تهران، با اشاره به گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در گزارش سازمان، نقاط آلوده‌کننده به‌صورت دقیق مشخص و وظایف هر دستگاه تعیین شده است. با این حال، برخی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات کوتاهی کرده‌اند و حتی در بازدیدهای میدانی مصوب نیز حضور نیافته‌اند.

وی افزود: بازدید از مجتمع دام‌گستر به دلیل برخی بهانه‌ها مانند اعلام وجود تب برفکی لغو شد، در حالی که قرار بود بازدید صرفا از محیط بیرونی و تاسیسات انجام شود. این تاخیرها در روند اجرای مصوبات تاثیر منفی داشته است.

مدیرکل بازرسی استان تهران تصریح کرد: اگر دستگاه‌ها در زمان مقرر برنامه‌های مصوب خود را اجرا نکنند، سازمان بازرسی طبق ماده ۱۰ قانون بازرسی کل کشور، برخورد قضایی لازم را انجام خواهد داد. این به معنای ترک فعل دستگاه‌هاست و در صورت تکرار، گزارش به دادستانی ارسال خواهد شد.

