رگبار باران و خیزش گردوخاک در برخی نقاط کشور

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از شنبه تا دوشنبه آینده در مناطقی از کشور با افزایش باد شدید و در برخی از ساعات با رگبار و رعد و برق همراه است.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، سازمان هواشناسی کشور بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی دو روز آینده پیش بینی کرد که در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به همراه خواهد داشت.

همچنین شنبه تا دوشنبه در برخی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی افزایش ابر وزش باد شدید موقت، گاهی خیزش گردوخاک و در برخی ساعات رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

همچنین برای روز پنجشنبه تهران نیز کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی پیش بینی می‌شود.