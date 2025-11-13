به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «جفری اپستین» میلیاردر آمریکایی که در سال ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی و سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی در زندان به طرز مشکوکی مُرد، پیشتر در ایمیلی در سال ۲۰۱۸ درباره «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا گفت: «من میدانم دونالد چقدر کثیف است.»
بنابر گزارش شبکه سیانبیسی، این ایمیل درباره اعتراف «مایکل کوهن» وکیل شخصی سابق ترامپ به تخلفات مالی کارزار انتخاباتی او و موافقتش برای همکاری در تحقیقات فدرال درباره رئیس جمهور بود که آن را برای «کاترین روئملر» وکیلی که در دوران «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا، به عنوان مشاور کاخ سفید خدمت میکرد، فرستاده بود.
اگرچه سیانبیسی به طور مستقل این ایمیل را تأیید نکرده است، اما جزو بیش از ۲۰ هزار سندی است که از طریق احضاریه دموکراتهای کمیته نظارت و اصلاحات دولت مجلس نمایندگان که روز چهارشنبه منتشر شد، از املاک اپستین به دست آمده است.
روئملر در ۲۳ اوت ۲۰۱۸، لینکی از سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز را برای اپستین ایمیل کرد که تیتر آن این بود: «جرایم و تخلفات سنگین دونالد ترامپ: دلیل اصولی برای استیضاح روشن است. آنچه کم است، شجاعت است.»
این مقاله به تفصیل به اعتراف کوهن به جرم و پیامدهای آن برای ترامپ که در آن زمان در اولین دوره ریاست جمهوری خود در کاخ سفید بود، می پرداخت. کوهن پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ به جرایم مربوط به پرداخت و تسهیل پرداخت حق السکوت به «استورمی دنیلز» بازیگر فیلمهای غیراخلاقی و «کارن مکدوگال» مدل مجله پلیبوی، اعتراف کرده بود.
روئملر سپس به اپستین که سالها قبل از اختلافشان در اوایل دهه ۲۰۰۰ با ترامپ دوست بود، نوشت: «فکر کردم جالب باشد.» او میافزاید: «فرقی نمیکند که پول خودش بوده یا نه. مسئله عدم افشای اطلاعات است. به علاوه، این واقعیت که او در مورد این موضوع دروغ گفته، نشان میدهد که میدانسته این کار غیرقانونی است.»
اپستین پاسخ می دهد: «ببینید، من میدانم دونالد چقدر کثیف است.»
در یک رشته تبادل پیام با شخصی ناشناس در دسامبر ۲۰۱۸، آن شخص به اپستین نوشت: «همه چیز از بین خواهد رفت! آنها واقعاً فقط سعی میکنند ترامپ را پایین بکشند و هر کاری از دستشان بربیاید برای انجام این کار انجام میدهند.!»
اپستین پاسخ داد: «بله، همینطور است. عجیب است. چون من کسی هستم که میتوانم او را پایین بکشم.»
همچنین در ایمیلی که در آوریل ۲۰۱۹ توسط دموکراتهای مجلس نمایندگان منتشر شد، طبق نسخهای از آن پیام که ظاهراً بین این دو نفر رد و بدل شده است، اپستین به «مایکل ولف» نویسنده، نوشت که «ترامپ از دختران خبر داشت»،
اما معلوم نیست منظور از عبارت «از دختران خبر داشت» چه بوده است.
در ایمیل دیگری که اپستین در آوریل ۲۰۱۱ به «گیسلاین مکسول» همدست محکومشدهاش، نوشته است، او گفت: «میخواهم بدانی سگی که پارس نکرده، ترامپ است.»
اپستین در همان ایمیل اضافه کرد که شخصی که نامش در ایمیل حذف شده بود اما دموکراتها او را قربانی او معرفی کردند، «ساعتها در خانه من با ترامپ» بوده است.
به گزارش سیانبیسی، ترامپ این موضوع را که از سوءاستفادهی جنسی اپستین از دختران و زنان زیر سن قانونی اطلاع داشته، رد کرده است. رئیسجمهور هرگز به جرم تخلف در ارتباط با اپستین متهم نشده است.
انتشار محتوای این ایمیل ها دو روز پس از آن صورت گرفت که دموکراتهای کمیته قضایی مجلس نمایندگان بیانیهای صادر کردند و گفتند: «اطلاعات افشاگرانه ارائه شده به کمیته همچنین نشان میدهد که گیسلاین مکسول در حال کار روی ثبت «درخواست تخفیف» در دولت ترامپ است.»
مکسول در حال گذراندن حکم ۲۰ سال زندان به جرم همدستی با اپستین در سوءاستفاده از دختران زیر سن قانونی است.
«کارولین لیویت» سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز چهارشنبه در بیانیهای گفت: «دموکراتها به طور گزینشی ایمیلها را به رسانههای لیبرال درز دادند تا روایتی جعلی برای بدنام کردن رئیسجمهور ترامپ ایجاد کنند.»
لیویت گفت: «قربانی ناشناسی که در این ایمیلها به او اشاره شده، ویرجینیا گیوفر فقید است که بارها گفته بود رئیسجمهور ترامپ هیچ جرمی مرتکب نشده و در تعاملات محدودشان با او «نمیتوانسته دوستانهتر از این باشد».
او افزود: «این داستانها چیزی بیش از تلاشهای بدخواهانه برای منحرف کردن اذهان از دستاوردهای تاریخی رئیسجمهور ترامپ نیست و هر آمریکایی با عقل سلیم، این فریب و انحراف آشکار از بازگشایی مجدد دولت را به خوبی تشخیص میدهد.»
گیوفر در ماه آوریل به زندگی خود پایان داد.
اپستین نیز در اوت ۲۰۱۹، زمانی که ۶۶ ساله بود، چند هفته پس از دستگیری به اتهام قاچاق جنسی کودکان در زندان منهتن خودکشی کرد.
دموکراتهای کمیته نظارت مجلس نمایندگان گفتهاند ایمیلهایی که به دست آوردهاند، «سوالات جدی» در مورد ارتباط ترامپ با اپستین مطرح میکند.
این ایمیلهای مربوط به ترامپ از جمله هزاران ایمیلی است که اپستین نوشته و توسط دموکراتها به دست آمده است.