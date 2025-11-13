حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع عظام تقلید، با ایشان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ در این دیدار، حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، پس از استماع مطالب و سخنان رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: توضیحات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای د‌رخصوص مسائل معتنابه دستگاه قضا، نشان‌دهنده تسلط ایشان در امور مختلف مربوط به عدلیه است؛ البته باید توجه داشته باشیم که برخی مشکلات به سادگی قابل حل هستند و‌لیکن رفع بخش دیگری از مشکلات، سخت و پیچیده می‌باشند.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی ضمن گلایه از اطاله دادرسی‌ها در مراجع و مراکز قضایی، گفت: یکی از مسائلی که زمینه‌ساز اطاله دادرسی می‌شود، مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی است که در این زمینه باید به قوه قضاییه کمک لازم صورت بگیرد؛ از سوی دیگر، برخی وکلا نیز با عملکرد منفی خود، سبب طولانی‌تر‌شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شوند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به مسائل فرهنگی د‌ر جامعه، گفت: هرچه بیشتر در حوزه فرهنگی جامعه کار شود، با کاهش آمار ورودی پرونده‌ها به عدلیه مواجه خواهیم بود.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین به طرح مطالبی در رابطه با مسکن، ازدواج جوانان، نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن در زندگی مردم و همچنین هوش مصنوعی پرداخت.

وی همچنین خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: حُسن نیت و تلاش و کوشش شما در راس کار عدلیه، محرز و مسلّم است و ما موفقیت و سربلندی شما در انجام امور را از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز در جریان این دیدار، با اشاره به بالا بودن حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اظهار کرد: حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا، بالا و متزاید است و به هر میزان که مسائل و مشکلات اقتصادی نیز بیشتر می‌شود، حجم ورودی پرونده‌ها هم افزون می‌گردد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: برای رفع مشکل حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، چاره‌اندیشی‌هایی داشته‌ایم، از جمله آنکه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را در عدلیه توسعه داده‌ایم و بر اتقان آراء تأکید کرده‌ایم تا مبادا بواسطه ورودی فزاینده پرونده‌ها، از دقت و کیفیت در صدور آراء کاسته شود. با این وجود، کماکان در این باب، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی داریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح فرآیند جذب قضات در دستگاه قضایی گفت: در فرآیند جذب قضات در دستگاه قضایی، اهتمام ما معطوف به جذب نیرو‌های نخبه، مؤمن و متعهد است.

رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: در ادوار و مقاطعی، برخی موضوعات و مقولات در جامعه و ساحت حکمرانی، معیار و مبنای تصمیم‌گیری و عمل قرار می‌گیرند، اما در ادوار و مقاطع بعدی و تالی، نسبت به صحت و صواب آن موضوعات و مقولات، تردید می‌شود و حتی آمار‌ها و تجربیات نیز نادرستی و ناصوابی آن سیاست‌ها را ثابت می‌کنند و بدین‌واسطه از دستگاه قضا توقع برخورد با عاملان آن رویکرد‌ها می‌شود؛ مثال‌های ملموس در این قضیه، مربوط به سیاست‌های جمعیتی و برخی سیاست‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف است؛ اینجا ساحتی است که ما نیازمند ارشادات و راهنمایی‌های علما و اعاظم و مراجع تقلید برای اتخاذ تصمیم و نحوه عمل هستیم.

قاضی‌القضات همچنین در جریان این دیدار، درخصوص دلایل و عوامل اطاله‌دادرسی در برخی پرونده‌های قضایی، از جمله مقوله کارشناسی‌ها در قبال پرونده‌های قضایی و تناقضات فاحشی که بعضاً در این کارشناسی‌ها به چشم می‌خورد، توضیحاتی ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره اهمیت توسعه به‌کارگیری فناوری‌های نوین در عدلیه، اظهار کرد: ما در قوه قضاییه با جدیت، مقوله توسعه به‌کارگیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را در جهت تسریع و تسهیل امور قضایی و حقوقی مردم، در دستور کار قرار داده‌ایم؛ لکن به آسیب‌هایی که از این طُرق نیز ممکن است وارد شود، توجه داریم و در راستای دفع و رفع این آسیب‌ها، تدابیر مقتضی را اتخاذ می‌کنیم؛ یکی از آسیب‌ها در این حوزه، آن است که ممکن است بواسطه هوش مصنوعی، داده‌هایی اشتباه و مغلوط بصورت هدفمند، به ما القاء شود؛ فلذا مؤکداً تاکید داریم که ما خود را ناگزیر به توسعه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و محسنات آن می‌دانیم و در عین حال، به آسیب‌ها و آفت‌های این حوزه نیز توجه داریم.