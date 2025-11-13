رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش دشمنان برای تنگ کردن معیشت مردم، گفت: رسیدگی به معیشت مردم، یک اصل اساسی و اولویت‌دار است. در این راستا، نیاز به اهتمام مضاعف در امر اقتصاد و تولید است. باید تولید ثروت مشروع در جامعه به یک ارزش و هنجار تبدیل شود، نباید تولید ثروت را مذموم دانست در این جهت، ضروری است از بخش خصوصی مولد و سالم، تمام‌قد حمایت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز (پنجشنبه، ۲۲ آبان) در دیدار آیت‌الله سبحانی، با اشاره به مرقومه اخیر آیت‌الله سبحانی در باب مقوله مهریه، توضیحات و تقریراتی در این فقره بیان کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مبحث فضای مجازی و کارکردهای مثبت و منفی آن، تصریح کرد: باید از مزایا و کارکردهای نافع و مفید فضای مجازی، به نحو مطلوب و احسن استفاده و متقابلاً، آفات این فضا را دفع کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً در فضای مجازی، شبهاتی در راستای سست کردن باورهای مردم مطرح و ترویج می‌شود، ضروری است حوزه‌های علمیه و نخبگان این حوزه‌ها، در فقره مورد اشاره، ورود مجدانه‌تری داشته باشند و با بیان رسا و مستدل و متقن، شبهات را پاسخ دهند و دفع کنند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: وجود برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه آن دسته از ناهنجاری‌هایی که بیش از سایر موارد، مشهود و در ملأعام هستند، حقیقتاً اذهان و قلوب مردم و متدینین را مُکدر و مُتأذی می‌کند، فلذا در این راستا خطاب به مقامات ذیصلاح قضایی و اطلاعاتی و انتظامی، دستورات و توصیه‌های مؤکد، صادر شده است تا وفق قوانین و ضوابط موجود، در جهت مقابله با این ناهنجاری‌ها، اقدامات مقتضی را صورت دهند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اعتقاد ما آن است، مادامی که بخش خصوصی مولد و سالم به صورت تمام و کمال به میدان نیاید و مورد حمایت جدی قرار نگیرد، امکان فائق آمدن بر مسائل اقتصادی، سخت و بعضاً ناممکن است.

محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله اهمیت امنیت غذایی کشور نیز اشاره کرد و گفت: دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران، قطعاً به تهدید و تحدید امنیت غذایی کشور نیز چشم دوخته است، در این راستا باید بسیار هوشیار باشیم و تمامی تدابیر و تمهیدات را لحاظ کنیم.

آیت‌الله سبحانی از مراجع معظم تقلید نیز در دیدار بر ضرورت اصلاح مبنای فقهی و حقوقی مهریه در عقدنامه‌ها تأکید کرد و گفت: رابطه میان زن و شوهر رابطه‌ای مبتنی بر تکریم و احترام متقابل است و نباید به آن با نگاه معامله یا خرید و فروش نگریسته شود.

سبحانی همچنین بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید کرد و افزود: چنانچه تولید و بخش خصوصی در کشور قوت و قدرت نگیرد، بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مختلف همچنان حل نخواهند شد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه در حوزه واگذاری‌ها به بخش خصوصی، اقدامات مثبت و مؤثری را انجام داده است، گفت: کسانی‌ که با این واگذاری‌ها، منافع‌شان به خطر افتاده، با بیان مطالبی به دنبال سیاه‌نمایی و زیر سوال بردن این قبیل اقدامات هستند؛ دستگاه قضایی کشور در این حوزه باید به گونه‌ای عمل کند که بخش خصوصی دلسرد نشود.

سبحانی با بیان اینکه دولت باید تا حد ممکن از تصدی‌گری پرهیز داشته باشد و کارها را به مردم بسپارد، اضافه کرد: مادامی‌ که برای مردم در امور اقتصادی، انگیزه ایجاد نشود، بسیاری از مشکلات حل نخواهند شد.