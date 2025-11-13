میلی صفحه خبر لوگو بالا
پایان خوش ماجرای ناپدید شدن امید علیمردانی در چین

پس از چندروز بی‌خبری و نگرانی، امید علیمردانی، بازیگر نقش رستم در سریال محبوب «ستایش»، پیدا شد و در سلامت کامل است.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۸۰
| |
1350 بازدید

پایان خوش ماجرای ناپدید شدن امید علیمردانی در چین

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛  پس از چندروز بی‌خبری و نگرانی، امید علیمردانی، بازیگر نقش رستم در سریال محبوب «ستایش»، پیدا شد و در سلامت کامل است.

طبق گزارش‌های رسیده، آقای علیمردانی در جریان سفر خود به چین و پس از اقامه نماز بر فراز دیوار چین، در شهر پکن از گروه همراهانش جدا شده بود. در همین زمان، تلفن همراه او نیز گم می‌شود و به همین دلیل، امکان هیچ‌گونه ارتباطی با خانواده و دوستانش وجود نداشت.

این وضعیت باعث شد طی چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر مفقودی او در فضای مجازی منتشر شود و نگرانی‌هایی در میان نزدیکان و هوادارانش ایجاد گردد.

خوشبختانه با پیگیری‌ها و همکاری نیرو‌های محلی، آقای علیمردانی سالم و سلامت پیدا شده و اکنون در وضعیت کاملاً خوبی به سر می‌برد.

