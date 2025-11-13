میلی صفحه خبر لوگو بالا
طراح استیضاح وزیر صمت در گفتگو با تابناک:

محورهای استیضاح وزیر صمت / امور وزارتخانه باید توسط فردی صنعتی تمشیت شود

عثمان سالاری؛ طراح استیضاح وزیر صمت، گفت: این طرح در 9 محور تدوین شده و امیدوارم که به نتیجه قطعی منتهی و سکانداری این وزارتخانه توسط فردی صنعتی بیفتد و امورات به درستی تمشیت و اداره شود.
طرح استیضاح وزیر صمت در 9 محور تدوین شد / امورات وزارتخانه باید توسط فردی صنعتی تمشیت شود

عثمان سالاری؛ طراح استیضاح سید محمد اتابک؛ وزیر صمت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با طرح استیضاح سید محمد اتابک، اظهار کرد: بنده طراح استیضاح وزیر صمت هستم و این طرح مورد استقبال خوب نمایندگان قرار گرفت.

طرح استیضاح اتابک در 9 محور تدوین شده است

وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر صمت در 9 محور تدوین شده است، افزود: از جمله این محورها عبارتند از وجود ایرادات و چالش‌های جدی در حوزه صنایع و معادن کشور، سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های وزارتخانه مربوطه، شیوه‌های قیمت‌گذاری و پیامدهای آن بر بازار و تولید، فقدان حمایت کافی از بخش صنعت و فعالان این عرصه، کاهش سطح تولید و رکود در بخش‌های مختلف صنعتی، بهره‌برداری‌ نشدن از ظرفیت‌های معدنی موجود در بسیاری از شهرها و مناطق کشور.

امیدوارم که این طرح استیضاح منتهی به نتیجه قطعی و مطلوب شود و سکانداری این وزارتخانه توسط یک شخصیت نخبه، نابغه و صنعتی کشور تمشیت و اداره شود.

طراح استیضاح وزیر صمت گفت: امیدوارم که این طرح استیضاح منتهی به نتیجه قطعی و مطلوب شود و سکانداری این وزارتخانه توسط یک شخصیت نخبه، نابغه و صنعتی کشور تمشیت و اداره شود.

سالاری در پایان در ارتباط با تعداد امضاهای جمع شده برای این طرح استیضاح تصریح کرد: تاکنون 35 امضا برای استیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان جمع آوری شده و تعداد امضاها افزایش می یابد.

روز گذشته، (چهارشنبه 21 آبان ماه) «مصطفی پوردهقان» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مجلس با ۵۰ امضا خبر داد و از افزایش احتمالی آن طی روزهای آتی خبر داده بود.
«مسائل مربوط به حوزه تولید و خودرو، افت تولید و استفاده‌نشدن از ظرفیت‌های بسیار خوب معدنی موجود در بسیاری از شهر‌های کشور، سیاست‌های کل وزارت صمت، نحوه قیمت‌گذاری‌ها و نبود حمایت کافی از بخش صنعت نیز از دیگر محور‌های این طرح استیضاح برشمرده شده بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
0
پاسخ
لغت (کلمه) عربی امور جمع امر است و امورات جمع جمع کلمه امر نادرست است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
0
پاسخ
وزارت علوم فراموش نشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
0
پاسخ
وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و وزیر صمت زندگی مردم و حقوق بگیران رانابود کردند و زودتر باید برکنار شوند. اگر مجلسیان نمایندگان واقعی مردم باشند نه وکیل الدوله دولت بی عملکرد و دولت خلق تورم های وحشتناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
0
پاسخ
متاسفانه ریئس جمهور توانایی اداره مملکت رو ندارن.
تورم، فساد و ... امان مردم رو بریده...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
0
پاسخ
ما همین را می گوییم وزیر راه باید یک بنگاهی یا انبوه ساز یا رانند تریلی یا نا خدا یا خلبان باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
1
پاسخ
احتمالا تصویر خنده ایشون ب خیل مصرف کننده خودرو بی کیفیت و گران خودرو است،ک در یک روز ۱۶۰ میلیون گرون میشه و مصرف کننده مظلوم هاج واج از اینهمه سو مدیریت و اجحاف در حقش
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
0
پاسخ
تیم غیر تخصصی وزیر صمت بهترین دلیل گویای دلیل عزل ایشان است. ابراهیم شیخ با دکتری مدیریت دولتی و بدون یک روز تجربه کاری و اشنایی با محیط های صنعتی شده معاون صنایع عمومی؟!!!! . شخصی بنام فرهیدزاده چندسال است شده رییس سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تو این شرایط شیر تو شیر بازار کجا هستند ؟!!! از روز اول هم وزیر صمت پیشنهادی رییس جمهور شانسی برای انتخاب نداشت. معلوم نشد چگونه بصورت کیلویی همه رای اعتماد اوردند؟!!!! الان هم نتیجه انتخاب های ناصواب داره تو زندگی مردم مثل یک غده سرطانی بدخیم سرباز میکنه. جلوی ضرر را هرچه زودتر بگیریم بهتره.
tabnak.ir/005caP