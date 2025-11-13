محورهای استیضاح وزیر صمت / امور وزارتخانه باید توسط فردی صنعتی تمشیت شود

عثمان سالاری؛ طراح استیضاح وزیر صمت، گفت: این طرح در 9 محور تدوین شده و امیدوارم که به نتیجه قطعی منتهی و سکانداری این وزارتخانه توسط فردی صنعتی بیفتد و امورات به درستی تمشیت و اداره شود.

عثمان سالاری؛ طراح استیضاح سید محمد اتابک؛ وزیر صمت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با طرح استیضاح سید محمد اتابک، اظهار کرد: بنده طراح استیضاح وزیر صمت هستم و این طرح مورد استقبال خوب نمایندگان قرار گرفت.

طرح استیضاح اتابک در 9 محور تدوین شده است

وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر صمت در 9 محور تدوین شده است، افزود: از جمله این محورها عبارتند از وجود ایرادات و چالش‌های جدی در حوزه صنایع و معادن کشور، سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های وزارتخانه مربوطه، شیوه‌های قیمت‌گذاری و پیامدهای آن بر بازار و تولید، فقدان حمایت کافی از بخش صنعت و فعالان این عرصه، کاهش سطح تولید و رکود در بخش‌های مختلف صنعتی، بهره‌برداری‌ نشدن از ظرفیت‌های معدنی موجود در بسیاری از شهرها و مناطق کشور.

امیدوارم که این طرح استیضاح منتهی به نتیجه قطعی و مطلوب شود و سکانداری این وزارتخانه توسط یک شخصیت نخبه، نابغه و صنعتی کشور تمشیت و اداره شود.

سالاری در پایان در ارتباط با تعداد امضاهای جمع شده برای این طرح استیضاح تصریح کرد: تاکنون 35 امضا برای استیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان جمع آوری شده و تعداد امضاها افزایش می یابد.

روز گذشته، (چهارشنبه 21 آبان ماه) «مصطفی پوردهقان» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مجلس با ۵۰ امضا خبر داد و از افزایش احتمالی آن طی روزهای آتی خبر داده بود.

«مسائل مربوط به حوزه تولید و خودرو، افت تولید و استفاده‌نشدن از ظرفیت‌های بسیار خوب معدنی موجود در بسیاری از شهر‌های کشور، سیاست‌های کل وزارت صمت، نحوه قیمت‌گذاری‌ها و نبود حمایت کافی از بخش صنعت نیز از دیگر محور‌های این طرح استیضاح برشمرده شده بود.