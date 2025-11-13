میلی صفحه خبر لوگو بالا
طراح استیضاح وزیر صمت در گفتگو با تابناک:

محورهای استیضاح وزیر صمت / امورات وزارتخانه باید توسط فردی صنعتی تمشیت شود

عثمان سالاری؛ طراح استیضاح وزیر صمت، گفت: این طرح در 9 محور تدوین شده و امیدوارم که به نتیجه قطعی منتهی و سکانداری این وزارتخانه توسط فردی صنعتی بیفتد و امورات به درستی تمشیت و اداره شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۶۹
| |
390 بازدید

طرح استیضاح وزیر صمت در 9 محور تدوین شد / امورات وزارتخانه باید توسط فردی صنعتی تمشیت شود

عثمان سالاری؛ طراح استیضاح سید محمد اتابک؛ وزیر صمت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با طرح استیضاح سید محمد اتابک، اظهار کرد: بنده طراح استیضاح وزیر صمت هستم و این طرح مورد استقبال خوب نمایندگان قرار گرفت.

طرح استیضاح اتابک در 9 محور تدوین شده است

وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر صمت در 9 محور تدوین شده است، افزود: از جمله این محورها عبارتند از وجود ایرادات و چالش‌های جدی در حوزه صنایع و معادن کشور، سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های وزارتخانه مربوطه، شیوه‌های قیمت‌گذاری و پیامدهای آن بر بازار و تولید، فقدان حمایت کافی از بخش صنعت و فعالان این عرصه، کاهش سطح تولید و رکود در بخش‌های مختلف صنعتی، بهره‌برداری‌ نشدن از ظرفیت‌های معدنی موجود در بسیاری از شهرها و مناطق کشور.

امیدوارم که این طرح استیضاح منتهی به نتیجه قطعی و مطلوب شود و سکانداری این وزارتخانه توسط یک شخصیت نخبه، نابغه و صنعتی کشور تمشیت و اداره شود.

طراح استیضاح وزیر صمت گفت: امیدوارم که این طرح استیضاح منتهی به نتیجه قطعی و مطلوب شود و سکانداری این وزارتخانه توسط یک شخصیت نخبه، نابغه و صنعتی کشور تمشیت و اداره شود.

سالاری در پایان در ارتباط با تعداد امضاهای جمع شده برای این طرح استیضاح تصریح کرد: تاکنون 35 امضا برای استیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان جمع آوری شده و تعداد امضاها افزایش می یابد.

