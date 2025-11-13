به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه درباره آماده‌شدن اروپا برای جنگ با مسکو هشدار داد. لاوروف در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلاسرا» گفت: «اروپا آشکارا برای یک جنگ بزرگ جدید علیه روسیه آماده می‌شود. پس از پایان جنون روس‌هراسی، روسیه آماده تماس با اروپا خواهد بود». خبرگزاری «تاس» با اشاره به اینکه روزنامه ایتالیایی از انتشار مصاحبه لاوروف امتناع کرده، به نقل از وی گزارش داد: «روسیه هنوز آماده اجلاس [پوتین و ترامپ]در بوداپست است». وی با بیان اینکه نیرو‌های روسی در جنگ اوکراین به مسئولانه‌ترین شکل عمل می‌کنند، توضیح داد: «روسیه بیش از ۹ هزار جسد سربازان اوکراینی را تحویل داده، در حالی که اوکراین فقط ۱۴۳ جسد را تحویل داده است». طبق این گزارش، وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که آمریکا از اقداماتی که منجر به تشدید بیشتر درگیری اوکراین می‌شود، خودداری کند.