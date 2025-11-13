میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری مادر فالگیر و دخترش به اتهام کلاهبرداری

پلیس ادعا می کند مادر با ادعای فالگیری و فنگ شویی، قربانیان کلاه برداری خود را قانع می کرده است که از موسسات مالی وام بگیرند و بخشی از وام را به او بدهند تا به آن ها بگوید چگونه میلیاردر شوند.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۵۷
| |
406 بازدید

دستگیری مادر فالگیر و دخترش به اتهام کلاهبرداری

یک مادر و دختر به اتهام کلاه برداری حدودا ۴۶ میلیون دلاری (دلار آمریکا) از افراد ویتنامی الاصل در استرالیا دستگیر شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، مادر که ۵۳ ساله است در یکی از حومه‌های ثروتمند نشین سیدنی به نام «داور هایتز» به همراه دختر ۲۵ ساله خود دستگیر شده‌اند.

پلیس ادعا می‌کند مادر با ادعای فالگیری و فنگ شویی، قربانیان کلاه برداری خود را قانع می‌کرده است که از موسسات مالی وام بگیرند و بخشی از وام را به او بدهند تا به آن‌ها بگوید چگونه میلیاردر شوند.

او امروز در دادگاه حاضر خواهد شد، اما دخترش به قید وثیقه آزاد شده است و دادگاهش ۲ ماه دیگر برگزار می‌شود.

این مادر با ۳۹ مورد اتهام رو به رو است که مهم‌ترین آن کسب پول از طریق فریب مراجعان و نیز پول شویی است. دختر او هم به هم دستی با او متهم شده است.

پلیس هم چنین ادعا می‌کند: «این مادر ۵۳ ساله یک عضو مورد اعتماد و بانفوذ در میان آشنایان و اطرافیان خود بوده است و به عنوان یک فالگیر یادداشت‌هایی را به افرادی که مشکلات مالی داشته‌اند می‌داده است و سپس پیش بینی می‌کرده است که در آینده یک میلیاردر به کمک آن‌ها خواهد آمد به شرط آن که وامی از موسسات بانکی دریافت می‌کرده‌اند.»

پلیس استرالیا هم چنین می‌گوید: «این مادر و دختر اعضای یک شبکه فساد مالی و پول شویی با نام «سندیکای پنت هاوس» بودند. حدودا ۱۷۰ میلیون دلار از بانک‌های استرالیایی وام گرفته‌اند و برخی از کارمندان فاسد بانک متهم به همکاری با آن‌ها هستند و بیش از ده نفر در این ارتباط دستگیر شده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دستگیری مادر دختر کلاهبرداری اتهام استرالیا فنگ‌شویی
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محاکمه دوباره در انتظار قاتل پسر ایرانی در ترکیه
دستگیری آدم‌ربا و محکوم فراری پس از ۹ سال
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005caD
tabnak.ir/005caD