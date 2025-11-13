دستگیری مادر فالگیر و دخترش به اتهام کلاهبرداری

یک مادر و دختر به اتهام کلاه برداری حدودا ۴۶ میلیون دلاری (دلار آمریکا) از افراد ویتنامی الاصل در استرالیا دستگیر شدهاند.
به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، مادر که ۵۳ ساله است در یکی از حومههای ثروتمند نشین سیدنی به نام «داور هایتز» به همراه دختر ۲۵ ساله خود دستگیر شدهاند.
پلیس ادعا میکند مادر با ادعای فالگیری و فنگ شویی، قربانیان کلاه برداری خود را قانع میکرده است که از موسسات مالی وام بگیرند و بخشی از وام را به او بدهند تا به آنها بگوید چگونه میلیاردر شوند.
او امروز در دادگاه حاضر خواهد شد، اما دخترش به قید وثیقه آزاد شده است و دادگاهش ۲ ماه دیگر برگزار میشود.
این مادر با ۳۹ مورد اتهام رو به رو است که مهمترین آن کسب پول از طریق فریب مراجعان و نیز پول شویی است. دختر او هم به هم دستی با او متهم شده است.
پلیس هم چنین ادعا میکند: «این مادر ۵۳ ساله یک عضو مورد اعتماد و بانفوذ در میان آشنایان و اطرافیان خود بوده است و به عنوان یک فالگیر یادداشتهایی را به افرادی که مشکلات مالی داشتهاند میداده است و سپس پیش بینی میکرده است که در آینده یک میلیاردر به کمک آنها خواهد آمد به شرط آن که وامی از موسسات بانکی دریافت میکردهاند.»
پلیس استرالیا هم چنین میگوید: «این مادر و دختر اعضای یک شبکه فساد مالی و پول شویی با نام «سندیکای پنت هاوس» بودند. حدودا ۱۷۰ میلیون دلار از بانکهای استرالیایی وام گرفتهاند و برخی از کارمندان فاسد بانک متهم به همکاری با آنها هستند و بیش از ده نفر در این ارتباط دستگیر شدهاند.