۲۲/آبان/۱۴۰۴
Thursday 13 November 2025
۱۱:۰۷
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
فرهنگی
»
میراث فرهنگی
بازدید
405
405
بازدید
پ
تصاویری تماشایی از شفق قطبی در میشیگان آمریکا
کد خبر:
۱۳۳۹۹۴۶
تاریخ انتشار:
۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۷
13 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۹۹۴۶
|
۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۷
13 November 2025
|
405
بازدید
405
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
میشیگان
شفق قطبی
آمریکا
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پایان طولانیترین تعطیلی دولت در آمریکا
افشاگری تازه دموکراتها علیه ترامپ
آمریکا در غزه پایگاه نظامی احداث میکند؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
تیم ملی والیبال زنان ایران مدال برنز گرفت
گره رابطه چین و آمریکا چطور باز شد؟
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد
تصاویری تماشایی از شفق قطبی در میشیگان آمریکا
واکنش سخنگوی دولت رییسی به هیاهو علیه شهید
علف میخوریم اما دوباره مستعمره روسیه نمیشویم!
سکه حراجی ۶ میلیون ارزانتر از بازار آزاد
تیم ملی فوتبال در آستانه جام جهانی؛ تردید در خانه امید
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲۲ آبان
پژمان جمشیدی و شاکیاش را محاکمه کنید
ادای احترام تماشایی نسل تازه به صابر کاظمی
این پدیده جوی باعث شد باران نبارد!
وفاق پزشکیان شکست خورد؛ راست افراطی امیدوار شد
دستگیری دو متهم که از لباس ارتش سواستفاده کردند
پای وزیر علوم به جنجال بهنوش طباطبایی باز شد!
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
جمهوری اسلامی: خوشخیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
تلویزیون هند: ایران دارد شبانهروزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران میسازد!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمیتوانی راه بروی!
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هستهای و موشکی ایران
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
مدال برنز زهرا حسینی در وزنهبرداری بانوان
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»
آیا مدارس تهران فردا سهشنبه تعطیل میشود؟
فواد شمس، روزنامهنگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمیتوانی راه بروی!
(۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما
(۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوشخیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
(۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
(۱۰۱ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
(۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد
(۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند
(۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل
(۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
(۷۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی میشد؟
(۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان
(۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
(۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید
(۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم
(۵۷ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
(۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ca2
tabnak.ir/005ca2
کپی شد