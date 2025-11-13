میلی صفحه خبر لوگو بالا
علف می‌خوریم اما دوباره مستعمره روسیه نمی‌شویم!

وزیر خارجه لهستان مدعی است اگر روسیه در اوکراین پیروز شود، به سراغ این کشور می‌رود، به همین دلیل آن‌ها نمی‌خواهند به گذشته بازگردند.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۴۴
| |
938 بازدید
|
۴
علف می‌خوریم اما دوباره مستعمره روسیه نمی‌شویم!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا, «رادوسلاو سیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان، ادعا کرد که در صورت شکست اوکراین در جنگ با روسیه، لهستان هدف بعدی خواهد بود. او گفت که مردم لهستان «ترجیح می‌دهند علف بخورند تا اینکه دوباره مستعمره روسیه شوند.»

طبق گزارش آناتولی، سیکورسکی در گفت‌و‌گو با پادکست انگلیسی «The Rest is Politics» درباره افزایش قابل توجه بودجه نظامی لهستان گفت: «ما معتقدیم که اگر ولادیمیر پوتین در تصرف اوکراین موفق شود، ما هدف بعدی خواهیم بود... ترجیح می‌دهیم علف بخوریم تا دوباره مستعمره روسیه شویم.»

او با اشاره به تاریخ لهستان افزود که این وضعیت «قبلاً هم رخ داده است»؛ اشاره‌ای به دوره‌هایی که لهستان تحت سلطه تزار‌های روسیه و سپس اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت.

وزیر خارجه لهستان گفت که نگرانی عمومی نسبت به تهدید «توسعه‌طلبی روسیه» دلیل اصلی سطح بالای بودجه دفاعی کشورش است، حتی اگر این امر به کاهش بودجه در حوزه‌های دیگر منجر شود.

سیکورسکی همچنین اظهار داشت که اوکراین آمادگی دارد جنگ را تا سه سال دیگر ادامه دهد، اما به باور او، روسیه توان ادامه این جنگ برای چنین مدتی را ندارد.

او خواستار تقویت همکاری دفاعی میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا شد و گفت که این اتحادیه به دلیل تمرکز حاکمیت در سطح ملی، با «مشکل هماهنگی» مواجه است.

سیکورسکی افزود: «من طرفدار آن هستم که اتحادیه اروپا توان دفاعی مستقل خود را توسعه دهد تا در هر بحران مجبور نباشیم از ایالات متحده کمک بخواهیم.»

در خصوص عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا نیز وزیر خارجه لهستان ابراز امیدواری کرد که کی‌یف «در آغاز دهه آینده» به عضویت اتحادیه درآید، هرچند که مخالفت‌هایی از سوی بوداپست وجود دارد.

او گفت: «اروپا با اعطای وضعیت نامزدی به اوکراین موافقت کرده و به‌طور یکپارچه با آغاز مذاکرات موافقت کرده است... مجارستان مانع پیشرفت شده، اما این روند در نهایت محقق خواهد شد.»

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
3
پاسخ
دقیقا همن کار رو میکنه شک نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
3
5
پاسخ
خلاف کشورهای غربی که اگر در روابط با دیگر کشورها 100 امتیاز بگیرند حداقل 10 امتیاز هم به آن کشور می دهند روسیه همیشه تاریخ و حالا فقط امتیاز می گیرد و در بیشتر موارد سودی که نمی دهد ضرر فراوان هم برای آن کشور دارد
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
0
پاسخ
داری دروغ میگی. من اروپا زندگی میکردم. واقعا دیدم مردم لهستان با چه مشقتی زندگی می کنند و مردم لهستان برای یک کار کارگری مجبورند کل اروپا کار کنند و تحقیر شوند. دولت لهستان با التماس و خواهش و بستن قرارداد با کشورهای اروپایی دنبال کاهش جمعیت بیکار در لهستان هست. کشورهای عضو شرق ناتو چون ثروتمند نیستند به عنوان باری برای اروپا و ناتو هستند و هیچ کسی ارزشی برای اون ها قاعل نیست.
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
0
پاسخ
احسنت
