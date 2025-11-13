به گزارش تابناک به نقل از ایسنا, «رادوسلاو سیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان، ادعا کرد که در صورت شکست اوکراین در جنگ با روسیه، لهستان هدف بعدی خواهد بود. او گفت که مردم لهستان «ترجیح میدهند علف بخورند تا اینکه دوباره مستعمره روسیه شوند.»
طبق گزارش آناتولی، سیکورسکی در گفتوگو با پادکست انگلیسی «The Rest is Politics» درباره افزایش قابل توجه بودجه نظامی لهستان گفت: «ما معتقدیم که اگر ولادیمیر پوتین در تصرف اوکراین موفق شود، ما هدف بعدی خواهیم بود... ترجیح میدهیم علف بخوریم تا دوباره مستعمره روسیه شویم.»
او با اشاره به تاریخ لهستان افزود که این وضعیت «قبلاً هم رخ داده است»؛ اشارهای به دورههایی که لهستان تحت سلطه تزارهای روسیه و سپس اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت.
وزیر خارجه لهستان گفت که نگرانی عمومی نسبت به تهدید «توسعهطلبی روسیه» دلیل اصلی سطح بالای بودجه دفاعی کشورش است، حتی اگر این امر به کاهش بودجه در حوزههای دیگر منجر شود.
سیکورسکی همچنین اظهار داشت که اوکراین آمادگی دارد جنگ را تا سه سال دیگر ادامه دهد، اما به باور او، روسیه توان ادامه این جنگ برای چنین مدتی را ندارد.
او خواستار تقویت همکاری دفاعی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد و گفت که این اتحادیه به دلیل تمرکز حاکمیت در سطح ملی، با «مشکل هماهنگی» مواجه است.
سیکورسکی افزود: «من طرفدار آن هستم که اتحادیه اروپا توان دفاعی مستقل خود را توسعه دهد تا در هر بحران مجبور نباشیم از ایالات متحده کمک بخواهیم.»
در خصوص عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا نیز وزیر خارجه لهستان ابراز امیدواری کرد که کییف «در آغاز دهه آینده» به عضویت اتحادیه درآید، هرچند که مخالفتهایی از سوی بوداپست وجود دارد.
او گفت: «اروپا با اعطای وضعیت نامزدی به اوکراین موافقت کرده و بهطور یکپارچه با آغاز مذاکرات موافقت کرده است... مجارستان مانع پیشرفت شده، اما این روند در نهایت محقق خواهد شد.»