این پدیده جوی باعث شد باران نبارد!

تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که روز شنبه بخشهایی از کشور شاهد پوشش ابری خواهد بود.
به گزارش تانباک به نقل از همشهریآنلاین، کارشناس هواشناسی گفت: بررسی آخرین دادههای هواشناسی نشان میدهد از روز شنبه (۲۴ آبان)، از سمت استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی نخستین نشانههای ابرناکی و بارش ظاهر خواهد شد.
محمد اصغری کارشناس هواشناسی با بیان اینکه دلیل اصلی تأخیر در بارشهای پاییزی پدیده پرفشار جنب حارهای است، گفت: اکنون این پدیده جوی بر فراز خاورمیانه حاکم شده است.
وی افزود: پدیده پرفشار جنب حارهای مانند یک سقف نامرئی در لایههای بالایی جو عمل میکند و مانع از صعود رطوبت و تشکیل ابر میشود. در واقع، تا زمانی که این سامانه فعال باشد، آسمان کشور صاف میماند و بارندگی رخ نمیدهد.
اصغری ادامه داد: افزون بر این عامل، تغییرات الگوی جریانهای جوی در مقیاس منطقهای نیز در کاهش بارندگی نقش داشته است. کاهش انتقال رطوبت از سمت دریای مدیترانه، اقیانوس هند و دریای سرخ و همچنین تشدید پدیده تغییر اقلیم، از دیگر دلایل اصلی تداوم خشکی هوا در پاییز امسال است.