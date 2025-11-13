میلی صفحه خبر لوگو بالا
دستگیری دو متهم که از لباس ارتش سواستفاده کردند

ساعاتی پیش، ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد دو فرد با پوشش نظامی، در یکی از ایستگاه های متروی تهران، پس از روشن کردن یک بلندگو، پرچمی با نشان شیر و خورشید باز کردند. این اقدام با واکنش منفی و برخورد مردم حاضر در محل مواجه شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۳۴
| |
811 بازدید
|
۱
دستگیری دو متهم که از لباس ارتش سواستفاده کردند

به گزارش تابناک به نقل از صابرین نیوز؛ ساعاتی پیش، ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد دو فرد با پوشش نظامی، در یکی از ایستگاه‌های متروی تهران، پس از روشن کردن یک بلندگو، پرچمی با نشان شیر و خورشید باز کردند. این اقدام با واکنش منفی و برخورد مردم حاضر در محل مواجه شد.

این افراد بلافاصله توسط نیرو‌های انتظامی دستگیر شدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مشخصات این دو فرد با هیچ یک از پرسنل نیرو‌های مسلح تطابق ندارد و آنان هیچ گونه عضویتی در ارتش و نیرو‌های مسلح ندارند.

این ویدیو در مراحل اولیه انتشار، از یک کانال یوتیوب با نام موساد منتشر شده است. در حال حاضر انگیزه و هویت کارگردانان این ویدیو مشخص نیست.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
0
پاسخ
واقعا انگیزه مشخص نیست؟
