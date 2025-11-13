میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اقدامات چین برای بهبود سلامت روان دانش‌آموزان

مدارس باید میزان کل تکالیف را «به شدت کنترل» کنند و «حداقل» دو ساعت فعالیت بدنی برای دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در هر روز مدرسه ارائه دهند.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۲۹
| |
362 بازدید
اقدامات چین برای بهبود سلامت روان دانش‌آموزان

مقامات چینی اقداماتی را برای بهبود سلامت روان دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه اعلام کرده‌اند که شامل کاهش فشار تحصیلی، کاهش زمان استفاده از صفحه نمایش و اجباری کردن دو ساعت ورزش روزانه می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ابتکاراتی که در ماه اکتبر توسط وزارت آموزش و پرورش این کشور اعلام شد شامل ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در کلاس درس و یک دوره «بدون صفحه نمایش» برای کاهش وابستگی بیش از حد به اینترنت است.

مدارس باید میزان کل تکالیف را «به شدت کنترل» کنند و «حداقل» دو ساعت فعالیت بدنی برای دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در هر روز مدرسه ارائه دهند.

همچنین به مدارس توصیه می‌شود با تنظیم زمان ورود و خروج به شیوه‌ای «منطقی» اطمینان حاصل کنند که دانش‌آموزان خواب کافی دارند.

به گزارش رویترز، این وزارتخانه در بیانیه‌ای با اعلام این اقدامات گفت: مقررات مدیریت خواب را به شدت اجرا کنید، قاطعانه تخلفاتی مانند مطالعه بیش از حد را مهار و از بار تحصیلی بیش از حد جلوگیری کنید.

این اقدامات برای کمک به دانش‌آموزان در مقابله با استرس و اضطراب به ویژه در ایام امتحانات در نظر گرفته شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
چین دانش آموزان سلامت روان تکالیف مدیریت خواب
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استرالیا: نفوذ هکرهای چینی به زیرساخت‌ها
مسمومیت دانش‌آموزان دختر مدرسه ابتدایی در مشهد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
فرزین: تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۹ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cZl
tabnak.ir/005cZl