مدارس باید میزان کل تکالیف را «به شدت کنترل» کنند و «حداقل» دو ساعت فعالیت بدنی برای دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در هر روز مدرسه ارائه دهند.

مقامات چینی اقداماتی را برای بهبود سلامت روان دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه اعلام کرده‌اند که شامل کاهش فشار تحصیلی، کاهش زمان استفاده از صفحه نمایش و اجباری کردن دو ساعت ورزش روزانه می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ابتکاراتی که در ماه اکتبر توسط وزارت آموزش و پرورش این کشور اعلام شد شامل ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در کلاس درس و یک دوره «بدون صفحه نمایش» برای کاهش وابستگی بیش از حد به اینترنت است.

مدارس باید میزان کل تکالیف را «به شدت کنترل» کنند و «حداقل» دو ساعت فعالیت بدنی برای دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در هر روز مدرسه ارائه دهند.

همچنین به مدارس توصیه می‌شود با تنظیم زمان ورود و خروج به شیوه‌ای «منطقی» اطمینان حاصل کنند که دانش‌آموزان خواب کافی دارند.

به گزارش رویترز، این وزارتخانه در بیانیه‌ای با اعلام این اقدامات گفت: مقررات مدیریت خواب را به شدت اجرا کنید، قاطعانه تخلفاتی مانند مطالعه بیش از حد را مهار و از بار تحصیلی بیش از حد جلوگیری کنید.

این اقدامات برای کمک به دانش‌آموزان در مقابله با استرس و اضطراب به ویژه در ایام امتحانات در نظر گرفته شده است.