میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رکورد کم‌آبی شکسته شد

طی ۵۰ روز گذشته، فقط ۳.۵ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده که معادل ۱۸ درصد میانگین نرمال بوده و در ۲۰ استان کشور هیچ بارشی نازل نشده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۰۲
| |
343 بازدید

رکورد کم‌آبی شکسته شد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، سال آبی گذشته پنجمین سال خشک کشور بود و با ۴۰درصد کاهش بارش همراه شد. این کاهش شدید بارندگی، شرایط سختی در تأمین آب شرب، کشاورزی و مصارف مختلف ایجاد کرد.

با وجود کاهش شدید منابع آبی در سدها و مخازن، توانستیم سال آبی گذشته را با حداقل اختلال سپری کنیم. به‌عنوان مثال، تهران و بندرعباس در سال گذشته شرایط کم‌آبی بی‌سابقه‌ای تجربه کردند و حجم آب موجود در سدها به پایین‌ترین حد در طول تاریخ بهره‌برداری رسید.

ساخت سدها، خطوط انتقال آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی نمونه‌هایی از نوع نگاه ما به حکمرانی آب در دهه‌های گذشته است. این اقدامات برای حل مشکلات آب و توسعه مناطق انجام شد، اما در بسیاری موارد تبعات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی نیز به همراه داشت.

برخی طرح‌ها موجب توسعه جمعیت و بهبود زندگی مردم شد، اما در مواردی مناقشات محلی و اختلاف بین مناطق را نیز به همراه داشت. بنابراین حل مسائل آب محدود به وزارت نیرو نیست و نیازمند مدیریت کلان کشوری، هماهنگی بین نهادها و مشارکت مردم است.

تهران در دهه۵۰ با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر با مشکل کم‌آبی مواجه بود و برای حل این بحران، طرح‌های انتقال آب و توسعه زیرساخت‌ها اجرا شد. این تجربه نشان می‌دهد که مدیریت منابع آب نیازمند برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و هماهنگی گسترده بین بخش‌های مختلف است.

بحران‌های آبی در سطح جهانی، ملی و منطقه‌ای رخ می‌دهد و تنها با حکمرانی مؤثر، مدیریت جامع و مشارکت فعال مردم می‌توان از پیامدهای خشکسالی‌ها پیشگیری کرد و شرایط پایداری برای منابع آب کشور فراهم آورد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ذخایر آبی ذخایر سدها حجم بارش ها کم بارشی کم آبی خشکسالی بحران آب
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا «ابردزدی» از ایران واقعیت دارد؟
اعلام رسمی وضعیت قرمز ذخایر آبی تهران
هشدار جدی مهاجرانی درباره خشکی پیش روی
مقایسه بارندگی یک ماه اخیر در کل جهان و ایران! + عکس
سد کرج خشک شد! + عکس
علت عجیب کم‌بارشی از نظر نماینده مجلس!
پاییز سخت در انتظار مشترکین تهرانی
آب از سر سه منطقه تهران گذشت/ مدیران آبفا یا وکلای مدافع استخرهای شمال شهر؟!
عکس: وضعیت اسفناک دریاچه مهارلو
عکس: قزل اوزن؛ آیینه‌ی بحران آب ایران
عکس: مقایسه حجم برف کوه‌ها در آبان ۱۳۹۳ و آبان ۱۴۰۴
توضیح وزیر نیرو درباره قطعی شبانه آب
شمارش معکوس برای یک فاجعه ملی!
اگر کم‌آبی به‌خاطر بی‌حجابی است اروپا نباید سرسبز باشد!
بررسی پدیده «ابردزدی» از نگاه کارشناسان
وضعیت دما و بارش تا اواخر آذر/ بالاخره کی باران می‌بارد؟
آمار هولناک از بحران کم بارشی در سطح کشور
تداوم شرایط خشکسالی در کشور
عکس | مقایسه وضعیت سد‌ها در پاییز ۱۴۰۳ و پاییز ۱۴۰۴
انتشار اسامی ۱۹ سد تقریبا خالی کشور
ذخایر آب سد‌ها دو و نیم میلیارد مترمکعب کمتر از پارسال
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۲ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cZK
tabnak.ir/005cZK