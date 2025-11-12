به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، سال آبی گذشته پنجمین سال خشک کشور بود و با ۴۰درصد کاهش بارش همراه شد. این کاهش شدید بارندگی، شرایط سختی در تأمین آب شرب، کشاورزی و مصارف مختلف ایجاد کرد.

با وجود کاهش شدید منابع آبی در سدها و مخازن، توانستیم سال آبی گذشته را با حداقل اختلال سپری کنیم. به‌عنوان مثال، تهران و بندرعباس در سال گذشته شرایط کم‌آبی بی‌سابقه‌ای تجربه کردند و حجم آب موجود در سدها به پایین‌ترین حد در طول تاریخ بهره‌برداری رسید.

ساخت سدها، خطوط انتقال آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی نمونه‌هایی از نوع نگاه ما به حکمرانی آب در دهه‌های گذشته است. این اقدامات برای حل مشکلات آب و توسعه مناطق انجام شد، اما در بسیاری موارد تبعات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی نیز به همراه داشت.

برخی طرح‌ها موجب توسعه جمعیت و بهبود زندگی مردم شد، اما در مواردی مناقشات محلی و اختلاف بین مناطق را نیز به همراه داشت. بنابراین حل مسائل آب محدود به وزارت نیرو نیست و نیازمند مدیریت کلان کشوری، هماهنگی بین نهادها و مشارکت مردم است.

تهران در دهه۵۰ با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر با مشکل کم‌آبی مواجه بود و برای حل این بحران، طرح‌های انتقال آب و توسعه زیرساخت‌ها اجرا شد. این تجربه نشان می‌دهد که مدیریت منابع آب نیازمند برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و هماهنگی گسترده بین بخش‌های مختلف است.

بحران‌های آبی در سطح جهانی، ملی و منطقه‌ای رخ می‌دهد و تنها با حکمرانی مؤثر، مدیریت جامع و مشارکت فعال مردم می‌توان از پیامدهای خشکسالی‌ها پیشگیری کرد و شرایط پایداری برای منابع آب کشور فراهم آورد.