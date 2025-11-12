نتایج اولیه انتخابات عراق؛ حزب السودانی پیشتاز است

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق نشان می دهد حزب «بازسازی و توسعه» به ریاست نخست وزیر عراق پیشتاز است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شمارش آرای ۱۸۷۴ حوزه انتخابی در عراق نشان می‌دهد حزب «بازسازی و توسعه» به ریاست «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر این کشور با کسب بیش از ۳۲۲ هزار رای، در رتبه نخست قرار دارد.

خبرگزاری روداوو گزارش داد، حزب السودانی با کسب ۳۲۲,۶۱۰ رای از مجموع شمارش آرای ۱۸۷۴ حوزه انتخابی در صدر قرار دارد و حزب «تقدم» به ریاست الحلبوسی با کسب ۱۶۶,۴۸۷ رای در رتبه دوم و ائتلاف «دولة قانون» با کسب ۱۵۳,۸۸۱ در رتبه بعدی قرار دارد.

طبق نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، احزاب متبوع سید عمار حکیم، قیس الخزعلی و هادی العامری در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس نتایج اولیه، حزب متبوع السودانی ۱۸ کرسی، حزب الحلبوسی ۹ کرسی، حزب نوری المالکی ۸ کرسی، حزب های حکیم و الخزعلی هر کدام ۵ کرسی و حزب العامری ۴ کرسی پارلمان را از آن خود خواهد کرد.