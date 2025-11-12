میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتایج اولیه انتخابات عراق؛ حزب السودانی پیشتاز است

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق نشان می دهد حزب «بازسازی و توسعه» به ریاست نخست وزیر عراق پیشتاز است.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۹۶
| |
5 بازدید
نتایج اولیه انتخابات عراق؛ حزب السودانی پیشتاز است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شمارش آرای ۱۸۷۴ حوزه انتخابی در عراق نشان می‌دهد حزب «بازسازی و توسعه» به ریاست «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر این کشور با کسب بیش از ۳۲۲ هزار رای، در رتبه نخست قرار دارد.

خبرگزاری روداوو گزارش داد، حزب السودانی با کسب ۳۲۲,۶۱۰ رای از مجموع شمارش آرای ۱۸۷۴ حوزه انتخابی در صدر قرار دارد و حزب «تقدم» به ریاست الحلبوسی با کسب ۱۶۶,۴۸۷ رای در رتبه دوم و ائتلاف «دولة قانون» با کسب ۱۵۳,۸۸۱ در رتبه بعدی قرار دارد.

طبق نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، احزاب متبوع سید عمار حکیم، قیس الخزعلی و هادی العامری در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس نتایج اولیه، حزب متبوع السودانی ۱۸ کرسی، حزب الحلبوسی ۹ کرسی، حزب نوری المالکی ۸ کرسی، حزب های حکیم و الخزعلی هر کدام ۵ کرسی و حزب العامری ۴ کرسی پارلمان را از آن خود خواهد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عراق انتخابات انتخابات پارلمانی برگزاری انتخابات السودانی نخست وزیر عراق نتایج انتخابات
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز ششمین انتخابات پارلمانی عراق
عکس: انتخابات پارلمانی عراق
السودانی رأی خود را به صندوق انداخت
افزایش مشارکت مردم عراق در انتخابات ۲۰۲۵
میزان مشارکت در انتخابات پارلمان عراق اعلام شد
زمان اعلام نتائج اولیه انتخابات عراق
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۲ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cZE
tabnak.ir/005cZE