نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق؛ پیشتازی حزب السودانی/ جریان صدر شکست خورد

خبرگزاری روداو گزارش داد، حزب السودانی با کسب ۳۲۲،۶۱۰ رای از مجموع شمارش آرای ۱۸۷۴ حوزه انتخابی در صدر قرار دارد و حزب «تقدم» به ریاست الحلبوسی با کسب ۱۶۶،۴۸۷ رای در رتبه دوم و ائتلاف «دولة قانون» با کسب ۱۵۳،۸۸۱ در رتبه بعدی قرار دارد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، انتخابات پارلمانی عراق در حالی روز سه شنبه ۲۰ آبان در سراسر عراق برگزار شد که میزان مشارکت در این انتخابات به رغم تحریم آن از سوی جریان صدر، افزایش یافت و ۵۵ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند.
رای گیری سراسری انتخابات پارلمانی عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح روز گذشته (سهشنبه) به وقت بغداد آغاز شد و تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه یافت.
بنا بر اعلام کمیساریای عالی انتخابات این کشور، بیش از ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رایدهی بودند که با حضور آنها در انتخابات، سرنوشت ۳۲۹ کرسی پارلمانی مشخص شد.
در این راستا، کمیساریای عالی انتخابات عراق بالاترین میزان مشارکت را در استان دهوک با ۷۶درصد و کمترین مشارکت را در استان میسان با ۴۰درصد اعلام کرد.
این نهاد عراقی تصریح کرد که شمار رأیدهندگان در انتخابات عمومی و ویژه از مجموع ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار واجد شرایط به ۱۲ میلیون نفر رسید.
کمیساریای انتخابات عراق همچنین اظهار داشت که نتایج اولیه ائتلافها، احزاب و فهرستهای مستقل برای هر استان را شامگاه امروز در کنفرانسی رسمی اعلام خواهد کرد.
بنا به اعلام روز گذشته کمیساریای عالی انتخابات عراق، درصد مشارکت در انتخابات ویژه (اخذ رأی از اعضا دستگاههای امنیتی و نظامی و آوارگان که سه روز پیش برگزار شد) به شرح ذیل است: از مجموع ۱ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۸۹ رأیدهنده عضو دستگاههای امنیتی و نظامی ۱ میلیون و ۸۴ هزار و ۲۸۹ نفر در انتخابات شرکت کردند که درصد مشارکت ۸۲.۵ درصدی را نشان میدهد.
همچنین از ۲۶ هزار و ۵۳۸ آواره واجد شرایط ۲۰ هزار و ۵۲۷ نفر به پای صندوقهای رای رفتند که حاکی از درصد مشارکت ۷۷ درصدی است.
افزایش مشارکت
کمیسیون انتخابات عراق دیشب و پس از پایان رایگیری اعلام کرد که پس از دریافت نتایج ۹۹.۷ درصد از حوزههای رأیگیری، میزان مشارکت رأیدهندگان از ۵۵ درصد عبور کرده است.
به نوشته «دویچهوله» میزان مشارکت در انتخابات عراق برای تحلیلگران سیاسی غیر قابل پیش بینی و شوکه کننده بود، چرا که نشان داد بعد از ۲۰ سال روند مشارکت در این انتخابات صعودی شده است.
بررسی انتخابات پارلمانی در عراق از سال ۲۰۰۵ تاکنون نشان میدهد که میزان مشارکت مردم این کشور در انتخابات از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۶۲ درصد در سال ۲۰۱۰ و بعد از آن به ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
همچنین انتخابات سال ۲۰۱۸ مشارکت ۴۴ درصد از مردم و انتخابات سال ۲۰۲۱ تنها مشارکت ۴۰ درصد از آنها را شاهد بوده است؛ بنابراین انتخابات سال ۲۰۲۵ شاهد افزایش ۱۵ درصدی مشارکت مردم عراق با وجود اعلام تحریم آن از سوی جریان صدر بوده است.
پیشتازی حزب السودانی بر اساس نتایج اولیه
نتایج اولیه آرای ائتلافها و احزاب به تفکیک استانهای مختلف عراق امروز چهارشنبه رسانهای شد.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در خصوص نتایج اولیه آرای ائتلافها و احزاب در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور اعلام کرد: نرخ مشارکت در انتخابات به ۵۷.۱۱٪ رسیده است و فرایند انتخابات با نظم بالایی برگزار شد.
در بیانیه صادره از سوی کمیساریای عالی انتخابات عراق آمده است: انتخابات در شرایط عادی و مطابق با استانداردهای بینالمللی برگزار شد و همچنین فرایند شمارش و بازشماری دستی آرا تکمیل شد و نتایج کاملاً مطابق بودند. نتایج اولیه انتخابات قابل اعتراض نیست. در انتخابات پارلمانی عراق، میزان مشارکت در استان بغداد به ۴۸.۷۶ درصد رسید.
کمیسیون انتخابات عراق نتایج انتخابات پارلمانی در شهر بغداد را به شرح زیر اعلام کرد:
۱ ائتلاف «بازسازی و توسعه»: ۴۱۱،۰۲۶ رأی
۲- حزب «تقدم»: ۲۸۴،۱۰۹ رأی
۳- ائتلاف «دولت قانون»: ۲۲۸،۲۴۴ رأی
۴- ائتلاف «قوی الدولة»: ۴۳۸،۸۰۵ رأی
۵- جنبش «صادقون»: ۱۲۸،۱۰۲ رأی
۶- ائتلاف «عزم»: ۱۲۷،۸۶۸ رأی
۷- سازمان بدر: ۱۱۶،۵۴۵ رأی
۸- ائتلاف «السیادة»: ۱۰۹،۵۷۴ رأی
۹- ائتلاف «الأساس العراقی»: ۱۰۴،۰۸۸ رأی
بیش از ۴ میلیون از افراد واجد شرایط در بغداد در انتخابات پارلمانی شرکت کردند.