اعلام آمادگی روسیه برای مذاکره با اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، الکسی ایوانف کاردار روسیه در ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو آماده ازسرگیری مذاکرات با اوکراین در استانبول است، اما کی یف هنوز به پیشنهادهای قبلی پاسخی نداده است.

ایوانف به خبرگزاری تاس در این خصوص گفت: طرف روسی بارها تأکید کرده است که ما آماده ادامه مذاکرات مستقیم با طرف اوکراینی هستیم. شرکای ترکیه‌ای ما نیز پیوسته تأکید کرده‌اند که چارچوب استانبول برای ما در دسترس است - این درها همچنان باز هستند.

الکسی ایوانف سپس گفت که روسیه پیش از این چندین طرح، از جمله پیشنهاد تشکیل ۳ گروه کاری برخط را ارائه کرده است، اما «متأسفانه، هنوز پاسخ مثبتی از طرف اوکراینی دریافت نکرده‌ایم.»

وی سپس افزود که مسکو همچنان برای گفتگو آماده است، «اگر کی یف اراده سیاسی نشان دهد.»